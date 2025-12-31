Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес заяви, че отборът не може да губи точки по начина, по който го направи в домакинството си на последния в класирането на Висшата лига Уулвърхямптън.

"Червените дяволи" стигнаха само до 1:1 срещу тим, който бе взел едва две точки в първите си 18 мача за сезона и бяха в ролята на тежък фаворит преди срещата, въпреки отсъствието на редица ключови играчи като капитана Бруно Фернандеш, новото попълнение Браян Мбемо и атакуващите полузащитници Амад Диало и Мейсън Маунт.

"Този резултат е разочарование на 100 процента. Не можем да продължаваме да губим точки на нашия стадион. Тук трябва да печелим. Победи, победи, победи и пак победи ни трябват, за да бъдем първи в класирането и да можем да се съревноваваме с най-добрите", каза Мартинес, който бе в ролята на капитан в срещата.

В последните си пет домакинства Манчестър Юнайтед стигна само до една победа на "Олд Трафорд" - с 1:0 над Нюкасъл на Боксинг дей, а в останалите четири спечели общо три точки след равенства с Уест Хам, Борнемут и Уулвърхямптън и загуба от Евертън, който игра почти цял мач с човек по-малко.

"Има два начина, по които да погледнем на случващото се. Единият е да почнем да търсим оправдания. Другият е да си кажем: "момчета, губим точки, сега е време да покажем кои сме." Всичко зависи от нас самите. Аз самият не мисля за другите отбори. Мисля за това, което можем да подобрим като отбор и това е урокът, който можем да вземем от този мач", добави аржентинският защитник.

Манчестър Юнайтед завършва календарната година на шесто място в класирането на Висшата лига, като изостава с две точки от четвъртия Ливърпул, който е и с мач по-малко.

