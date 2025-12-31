Популярни
  Манчестър Юнайтед
  2. Манчестър Юнайтед
  Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

Лисандро Мартинес: Не можем да губим точки по този начин

  • 31 дек 2025 | 19:01
  • 241
  • 0

Защитникът на Манчестър Юнайтед Лисандро Мартинес заяви, че отборът не може да губи точки по начина, по който го направи в домакинството си на последния в класирането на Висшата лига Уулвърхямптън.

"Червените дяволи" стигнаха само до 1:1 срещу тим, който бе взел едва две точки в първите си 18 мача за сезона и бяха в ролята на тежък фаворит преди срещата, въпреки отсъствието на редица ключови играчи като капитана Бруно Фернандеш, новото попълнение Браян Мбемо и атакуващите полузащитници Амад Диало и Мейсън Маунт.

"Този резултат е разочарование на 100 процента. Не можем да продължаваме да губим точки на нашия стадион. Тук трябва да печелим. Победи, победи, победи и пак победи ни трябват, за да бъдем първи в класирането и да можем да се съревноваваме с най-добрите", каза Мартинес, който бе в ролята на капитан в срещата.

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

В последните си пет домакинства Манчестър Юнайтед стигна само до една победа на "Олд Трафорд" - с 1:0 над Нюкасъл на Боксинг дей, а в останалите четири спечели общо три точки след равенства с Уест Хам, Борнемут и Уулвърхямптън и загуба от Евертън, който игра почти цял мач с човек по-малко.

"Има два начина, по които да погледнем на случващото се. Единият е да почнем да търсим оправдания. Другият е да си кажем: "момчета, губим точки, сега е време да покажем кои сме." Всичко зависи от нас самите. Аз самият не мисля за другите отбори. Мисля за това, което можем да подобрим като отбор и това е урокът, който можем да вземем от този мач", добави аржентинският защитник.

Манчестър Юнайтед завършва календарната година на шесто място в класирането на Висшата лига, като изостава с две точки от четвъртия Ливърпул, който е и с мач по-малко.

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента
Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента
Снимки: Gettyimages

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

  • 31 дек 2025 | 13:40
  • 7787
  • 1
В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

  • 31 дек 2025 | 13:13
  • 1512
  • 2
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

  • 31 дек 2025 | 13:11
  • 13764
  • 7
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 2548
  • 1
Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

  • 31 дек 2025 | 12:19
  • 8619
  • 7
Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

  • 31 дек 2025 | 11:15
  • 1538
  • 0
Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 8856
  • 89
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 9940
  • 101
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 9276
  • 7
В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 6572
  • 11
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 11765
  • 30
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 8990
  • 14