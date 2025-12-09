Барселона и Реал Мадрид с екзотични съперници за Купата на краля

Днес бе изтеглен жребият за 1/16-финалите на Купата на краля, в който вече се включиха испанските грандове Барселона и Реал Мадрид.
Каталунците, които са носители на трофея, ще гостуват на третодивизионния Гуадалахара, като градът се намира недалеч от испанската столица Мадрид - в автономна област Кастилия-Ла Манча. В предишния кръг нискоразредният тим отстрани втородивизионния Сеута.
Реал Мадрид пък също ще гостува на тим от трета дивизия - Талавера де ла Рейна, като едноименният град е разположен на стотина километра от Мадрид, също в автономна област Кастилия-Ла Манча. В предишния кръг аматьорският отбор отстрани тима от Ла Лига 2 Малага.
Атлетико Мадрид също ще има любопитна визита на една от сензациите в надпреварата Атлетико Балеарес. Четвъртодивизионният тим се справи в предишния кръг с елитния Еспаньол.
В друг от интересните мачове Расинг Сантандер с Пламен Андреев в състава ще играе срещу представящия се много силно в испанския елит Виляреал. Алавес - Севиля пък е единствената двойка, противопоставяща два тима от Ла Лига.
Петнадесет от 16-те директни елиминации ще се играят следващата седмица, от 16 до 18 декември. Единствената среща, която няма да може да се играе на тези дати, е гостуването на Райо Валекано на Гранада, заради ангажимента на мадридския тим в Лигата на конференциите през следващата седмица срещу косовския отбор Дрита.
В церемонията по теглене на жребия участва бившият немски национал Бернд Шустер - единственият футболист, спечелил Купата на Краля с Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.
Всички двойки от 1/16-финалите за Купата на Краля:
Оуренсе - Атлетик Билбао
Атлетико Балеарес - Атлетико Мадрид
Талавера де ла Рейна - Реал Мадрид
Гуадалахара - Барселона
Мурсия - Бетис
Елденсе - Реал Сосиедад
Бургос - Хетафе
Културал Леонеса - Леванте
Ейбар - Елче
Депортиво Ла Коруня - Майорка
Расинг Сантандер - Виляреал
Спортинг Хихон - Валенсия
Уеска - Осасуна
Гранада - Райо Валекано
Албасете - Селта Виго
Алавес - Севиля