Барселона и Реал Мадрид с екзотични съперници за Купата на краля

Днес бе изтеглен жребият за 1/16-финалите на Купата на краля, в който вече се включиха испанските грандове Барселона и Реал Мадрид.

🚨 OFICIAL | 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜𝗦𝗘𝗜𝗦𝗔𝗩𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘𝗟 𝗥𝗘𝗬.



Los encuentros, ya con los equipos de la Supercopa, se disputarán entre el 16 y el 18 de diciembre.#CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/az4PZbQacU — RFEF (@rfef) December 9, 2025

Каталунците, които са носители на трофея, ще гостуват на третодивизионния Гуадалахара, като градът се намира недалеч от испанската столица Мадрид - в автономна област Кастилия-Ла Манча. В предишния кръг нискоразредният тим отстрани втородивизионния Сеута.

Реал Мадрид пък също ще гостува на тим от трета дивизия - Талавера де ла Рейна, като едноименният град е разположен на стотина километра от Мадрид, също в автономна област Кастилия-Ла Манча. В предишния кръг аматьорският отбор отстрани тима от Ла Лига 2 Малага.

🚨 OFFICIAL: Barça will face CD Guadalajara in the Copa del Rey round of 32. pic.twitter.com/GhhtDZ0d4u — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 9, 2025

Атлетико Мадрид също ще има любопитна визита на една от сензациите в надпреварата Атлетико Балеарес. Четвъртодивизионният тим се справи в предишния кръг с елитния Еспаньол.

В друг от интересните мачове Расинг Сантандер с Пламен Андреев в състава ще играе срещу представящия се много силно в испанския елит Виляреал. Алавес - Севиля пък е единствената двойка, противопоставяща два тима от Ла Лига.

🚨 OFFICIAL: Real Madrid will play against TALAVERA DE LA REINA in the Copa del Rey Ro32 (away game). pic.twitter.com/rjGABIq9Nw — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 9, 2025

Петнадесет от 16-те директни елиминации ще се играят следващата седмица, от 16 до 18 декември. Единствената среща, която няма да може да се играе на тези дати, е гостуването на Райо Валекано на Гранада, заради ангажимента на мадридския тим в Лигата на конференциите през следващата седмица срещу косовския отбор Дрита.

В церемонията по теглене на жребия участва бившият немски национал Бернд Шустер - единственият футболист, спечелил Купата на Краля с Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид.

Всички двойки от 1/16-финалите за Купата на Краля:

Оуренсе - Атлетик Билбао

Атлетико Балеарес - Атлетико Мадрид

Талавера де ла Рейна - Реал Мадрид

Гуадалахара - Барселона

Мурсия - Бетис

Елденсе - Реал Сосиедад

Бургос - Хетафе

Културал Леонеса - Леванте

Ейбар - Елче

Депортиво Ла Коруня - Майорка

Расинг Сантандер - Виляреал

Спортинг Хихон - Валенсия

Уеска - Осасуна

Гранада - Райо Валекано

Албасете - Селта Виго

Алавес - Севиля