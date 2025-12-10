В Шампионската лига става все по-интересно

Днес ще се изиграят втората порция мачове от 6-ия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Турнирът вече се намира в етап, на който отборите с претенции не могат да си позволят грешни стъпки, ако искат да се класират в топ 8 и да намерят място директно на осминафиналите.

Програмата за деня започва с две срещи от 19:45 часа. Виляреал посреща ФК Копенхаген и всякакъв резултат, различен от победа, ще е провал за "жълтата подводница". Отборът на Марселино още няма успех и е на дъното в таблицата само с 1 точка, докато гостите от Дания имат 4 и са на 29-о място.

Последен в подреждането е Аякс. Грандът от Амстердам е далеч от най-добрите си времена и се превърна в боксова круша в Шампионската лига. Тимът единствен няма точка до момента, а головата му разлика е срамна - 1:16. Днес Аякс ще гостува на Карабах, който се представя силно и неслучайно е фаворит на букмейкърите.

В най-интересния мач от 22:00 часа Реал Мадрид посреща Манчестър Сити. Двата отбора редовно се срещат в Шампионската лига през последните години и предимството е на страната на кралския клуб. Реал е 5-и в класирането и с евентуален успех на "Бернабеу" ще укрепи позициите си, докато Ман Сити е 9-и и ако загуби, шансовете на тима на Пеп Гуардиола за топ 8 сериозно ще намалеят.

Актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен ще гостува на Атлетик Билбао и ще преследва нова победа. Парижани са втори в таблицата, но на "Сан Мамес" ги чака непредвидим съперник, който загатна за сериозния си потенциал с победата над Атлетико Мадрид през уикенда. Баските са 27-и в подреждането и вкараха само 4 гола в досегашните си мачове.

Лидерът в класирането Арсенал ще играе срещу Брюж в Белгия. "Топчиите" са единственият отбор с пълен актив след петия кръг и ще искат да го запазят. Брюж обаче е силен домакин и в това се убеди дори Барселона. "Синьо-черните" обаче останаха без треньор през уикенда, след като Ники Хайен беше уволнен.

Байер (Леверкузен) посреща Нюкасъл със самочувствието от победата над Манчестър Сити в предишния си мач от турнира, но той беше последан от две поражения в Бундеслигата. Гостите от Англия имат с точка повече от "аспирините" в Шампионската лига, а освен това са с една от найстабилните защити в турнира.

Бенфика - Наполи е двубой, който трудно може да бъде прогнозиран. И двата отбора са в долната половина на класирането и се нуждаят от задължителна победа. "Орлите", водени от Жозе Моуриньо, ще разчитат на домакинската подкрепа, но Наполи разполага с повече опит и класа.

Борусия (Дортмунд) се намира на 6-о място в класирането с 11 точки и при всички положения ще се се стреми да се задържи в първата осмица. Довечера "жълто-черните" ще приемат Бодьо/Глимт, който многократно през последните сезони доказа, че не трябва да бъде подценяван. Норвежците още нямат победа, но в няколко мача само късметът ги лиши от по-добри резултати.

Ювентус е абсолютен фаворит срещу дебютанта Пафос, който обаче вече натрупа 6 точки и отстъпва на "бинаконерите" само по голова разлика. Юве стабилизира изявите си под ръководството на Лучано Спалети, но през уикенда допусна загуба от Наполи и се отдалечи от лидерите в Серия "А".