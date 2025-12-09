Чуамени защити Чаби: Вината не е на треньора, ние сме на терена

Полузащитникът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени бе категоричен, че съблекалнята подкрепя наставника на тима Чаби Алонсо, заявявайки, че ако “лос бланкос” не печелят достатъчно мачове, то това е защото не правят нещата по правилния начин и им липсва интензивност, а не поради проблем с треньора. Френският халф застана рамо до рамо със своя наставник на днешната пресконференция преди утрешното домакинство на мадридчани на Манчестър Сити в Шампионската лига. До момента Реал Мадрид се намира на петото място в класирането с четири победи и едно поражение в пет двубоя в турнира.
“Да, разбира се, че подкрепяме треньора. Всички сме с него. Ако искаме да печелим повече мачове, то трябва да се борим заедно с него, с отбора, всички трябва да гледаме в една посока. В крайна сметка ние футболистите сме на терена. Трябва да правим нещата по-добре, отколкото досега. Утре имаме добра възможност малко да променим динамиката и да спечелим повече точки в Шампионската лига. Ако загубим с 2:0, проблемът е в нас, които сме на терена, че не сме имали необходимата интензивност, не е вината на треньора. Ние сме там, трябва да се подобрим и да спечелим. Ако не го правим, то това е защото трябва да правим нещата по-добре, да сме отдадени, защото това, което се случва сега, не може да продължава.
Манчестър Сити е наистина много добър отбор - особено с топката. Те обичат да задържат топката в свое владение и е ясно, че утре трябва да бъдем компактни като отбор, особено когато се защитаваме, но в същото време трябва да сме креативни, когато топката е у нас и да създаваме положения за офанзивните футболисти,” заяви Чуамени.
