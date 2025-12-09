"Ш*бан идиот, изгони ни всички": как футболистите на Реал Мадрид реагираха срещу рефера

Напрежението в Реал Мадрид достигна своя връх по време на мача със Селта, като реферът и неубедителният резултат изнервиха до краен предел „белия балет“, който се намира в криза. В последните минути на срещата съдията Алехандро Гонсалес Кинтеро изгони Алваро Карерас за репликата: „Много си зле“. Това решение предизвика масов протест от страна на играчите на мадридския гранд.

Испанската телевизионна програма „El Día Después“ разкри детайли от разговорите между футболистите на Реал и арбитъра. След като видя червения картон, изгоненият Карерас се обърна към съдията с думите: „Цял мач си същият“. Родриго, един от най-ядосаните, добави: „Трябва да уважаваш, виж къде се намираш“, сочейки емблемата на клуба и терена на „Бернабеу“. Валверде също изрази несъгласие: „Не можеш да го изгониш“.

Протестите не се ограничиха само до терена. Резервната скамейка на Реал Мадрид също реагира бурно, което доведе до червен картон и на Ендрик. След поредицата от картони Винисиус също се намеси с гневна тирада: „Давай, още червени картони. Изгони ни всички. Вади червени картони на всички. Вие сте винаги едни и същи, за нас никога. Липса на уважение е да дадеш само 5 минути продължение“.

Изданието разкрива и реакцията на треньора Чаби Алонсо към Фран Гарсия след изгонването: „Фран, не се е****й с мен“.

Xabi Alonso's reaction on Fran Garcia's red card 🟥

pic.twitter.com/L4siVgNdcH — Epic Red Cards 🟥 (@epicredcards) December 7, 2025

Килиан Мбапе също потърси обяснение от рефера: „Този картон е ясен, но първият...“. В крайна сметка „кралският клуб“ загуби трите точки на „Бернабеу“, а мачът завърши с трима изгонени играчи на Реал Мадрид.

Телевизия DAZN също публикува други изказвания на играчи на Реал Мадрид след края на двубоя. Докато се прибирал към тунела, Белингам се обърнал към четвъртия съдия с думите: „Ти си ш*бан идиот“. Мастантуоно го хванал, за да го успокои и да предотврати по-нататъшни реплики, които биха могли да му донесат червен картон.