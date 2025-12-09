Започва шестият кръг в Шампионската лига

Днес започва шестият кръг в Шампионската лига с първите девет мача. Турнирът навлиза във все по-важна фаза и всяка грешка ще струва все по-скъпо. Затова очакваме и все по-интересни сблъсъци във всяка точка на Стария континент.

Програмата стартира нетрадиционно още в 17:30 часа с двубой между Кайрат (Алмати) и Олимпиакос. И двата тима все още нямат победа и сега е шансът им да запишат важни точки, с които да запазят поне искрица надежда за продължаване напред.

В 19:45 часа предстои доста по-интригуващ сблъсък. Байерн (Мюнхен) приема Спортинг (Лисабон). "Баварците" са доста убедителни във всички турнири от началото на сезона и очакваниятаса за нов техен успех. "Лъвовете" обаче също се представят доста силно в ШЛ до момента и са готови да дадат сериозен отпор.

В 22:00 идва ред на големите дербита. Мачът на вечерта ще бъде на "Сан Сиро", където стабилният до момента Интер приема разклатения Ливърпул. Успех за "нерадзурите" ще им гарантира място в плейофите, а може би дори и в топ 8. Мърсисайдци обаче ще искат да спрат пропадането си и също ще излязат пределно мобилизирани.

Друг мач, който приковава вниманието е между Аталанта и Челси. Двата тима са с равни точки - по 10 - и се борят за място в топ 8. Така че очакваме здрав сблъсък.

Барселона пък приема Айнтрахт (Франкфурт). На теория каталунците са фаворит, още повече че германците никак не се представят убедително до момента. Те обаче са коварен съперник, който винаги може да изненада всеки. Още повече, че е в такава позиция, че няма право на повече грешки.

С интерес ще проследим и сблъсъкът между ПСВ Айндховен и Атлетико Мадрид. Само една точка разделя двата тима, които също имат апетити за топ 8 и директно място на 1/8-финалите.

Тотнъм ще иска да се върне на победния път в домакинството си на Славия (Прага). Този мач със сигурност е сред задължителните за спечелване от "шпорите", ако искат да продължат към елиминациите.

Монако пък приема Галатасарай на своя "Луи II" в търсене на втора победа в турнира. Монегаските са точно на ръба на местата, даващи право на участие в плейофите и ще трябва да търсят задължителна победа, ако искат да подобрят позицията си. Турският гранд е в далеч по-добра ситуация и дори е близо до лидерите, така че също излиза пределно мобилизиран.

И за финал другият френски представител Марсилия ще гостува на Роял Юнион. На пръв поглед това трябва да бъде един от по-лесните съперници за марсилци, но белгийският тим вече показа, че не е за подценяване, записвайки два доста впечатляващи успеха като гост на ПСВ Айндховен и Галатасарай, така че предстои интересен сблъсък.