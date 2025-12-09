Аталанта 0:0 Челси, домакините бяха близо до гол

Популярни
Аталанта приема Челси в среща от шестия кръг на Шампионската лига. Двата отбора имат по 10 точки и имат шансове за първата осмица. Италианците се представят по-непостоянно в Серия А, където са 12-ти, а през уикенда допуснаха загуба от Верона. Лондончани пък направиха 0:0 срещу Борнемут и слязоха на пета позиция.

Коул Палмър не отпътува с отбора за Италия. Преди няколко дни той бе титуляр за първи път от септември, но Мареска обясни, че към него ще се подходи предпазливо след възстановяването му от контузия и той получава почивка през седмицата.

Треньорът на Челси е направил цели пет промени от срещата през уикенда. Освен Палмър и контузения Лиъм Делап, Алехандро Гарначо, Уесли Фофана и Мало Густо не са сред титулярите. Мойсес Кайседо, който бе наказан за мача с Борнемут, се завръща, а в стартовата единайсеторка са още Жоао Педро, Джейми Гитънс, Джош Ачеампонг и Беноа Бадиашил.

Снимки: Imago

