  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

Волейболът превзе Златната десетка за най-добър млад спортист на 2025 г.

  • 29 дек 2025 | 10:24
  • 3292
  • 0

Четирима представители на волейбола намериха място сред 10-те най-добри млади спортисти (U19) на България за 2025 г. Това стана ясно след изчисляване на резултатите от гласуването на спортните журналисти в 14-ото издание на анкетата, организирана от сайта за детско-юношески спорт Viasport.bg.

В допитването се включиха 132-ма представители на медиите, а точки за класацията получиха 56 индивидуални състезатели до 19 г., 4 отбора и петима треньори на подрастващи.

Церемонията по награждаване ще се проведе на 10 януари 2026 г. в театралната зала на Частно международно училище “Свети Георги“ в София.

Ето и Златната десетка на Viasport.bg за 2025 г. по азбучен ред:
Александър Василев (тенис)

Валентина Георгиева (спортна гимнастика)

Виктория Нинова (волейбол)

Димана Иванова (волейбол)

Иван Иванов (тенис)

Калина Венева (волейбол)

Малена Замфирова (сноуборд)

Никола Цолов (автомобилизъм)

Симеон Николов (волейбол)

Християн Касабов (лека атлетика)

Топ 3 при отборите по азбучен ред:

Ансамбъл на България по художествена гимнастика за девойки

Национален отбор по волейбол, девойки под 19 г.

Национален отбор по волейбол, юноши под 19 г.

Топ 3 при треньорите по азбучен ред:

Атанас Петров (волейбол)

Кристина Илиева (художествена гимнастика)

Мирослав Живков (волейбол)

