Байерн 0:0 Спортинг, добри ситуации за баварците

Байерн (Мюнхен) и Спортинг (Лисабон) играят при резултат 0:0 в мач от 6-тия кръг на основната фаза на Шампионска лига, играещ се на "Алианц Арена".

Байерн (Мюнхен) заема 3-а позиция в класирането с 12 точки от 5 изиграни мача. В миналия кръг баварците бяха надиграни и инкасираха поражение при гостуването на Арсенал, но сега те са готови отново да включат на скорост и да прегазят пореден съперник. Нова победа за тима на Венсан Компани днес на практика ще им осигури почти гарантирано място в топ 8. Баварците, които са убедителен лидер в Бундеслигата, имаха отличен уикенд и със силно ротиран състав разбиха като гости Щутгарт с 5:0, като са в отлична форма и всъщност загубата от “артилеристите” е единствената от началото на сезона за германците.

Спортинг (Лисабон) обаче също се представя доста силно от началото на турнира. Отборът се намира на 8-о място с 10 точки. Разликата от само две точки между двата отбора прави предстоящия двубой изключително важен за крайното класиране в групата. През уикенда “лъвовете” завършиха 1:1 като гости в лисабонското дерби с Бенфика, като са на второ място в португалския шампионат.

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, Байерн (Мюнхен) има категорично предимство. В последните четири срещи баварците имат три победи и едно равенство. Най-впечатляващият резултат е от 2009 г., когато германският гранд разгроми Спортинг с 5:0 като гост и 7:1 у дома в Шампионска лига. Германците ще разчитат и на добрата си традиция да нямат загуба в 13-те си домакински мача срещу португалски отбори (11 победи и само 2 равенства).

Венсан Компани няма да може да разчита на наказания Луис Диас, както и на все още възстановяващия се Джамал Мусиала, с травма е и Саша Боей.

В този мач титулярите на Байерн се завръщат, като само Майкъл Олисе, Йошуа Кимих, Дайо Упамекано и Конрад Лаймер запазват местата си от предишния мач с Щутгарт. Отново от първата минута започват Хари Кейн, Йонатан Та и Александър Павлович, както и Мануел Нойер на вратата. От първата минута започва и големият талант на баварците Ленарт Карл. Голямата новина е, че Алфонсо Дейвис за пръв път след близо девет месеца се завръща в групата на тима след дългата си контузия, получена с националния си отбор Канада.

Наставникът на Спортинг Руй Боржеш има сериозни проблеми, като ще е без контузените Жовани Кенда, Франсиско Тринкао, Фотис Йоанидис, Даниел Браганса и Педро Гонсалвеш. Португалците излизат също във формация 4-2-3-1, като колумбиецът Луис Суарес ще води атаката на гостите, а зад него ще действат Жени Катамо, Максимилиано Араухо и Алисон Сантош.

Още в 5-ата минута младият Ленарт Карл вкара с хубав удар от наказателното поле, но попадението му бе отменено заради засада на Серж Гнабри. В 17-ата минута пак големият талант на баварците имаше шанс да се разпише след разбъркване, но топката тупна пред него и той не успя да я насочи добре. Малко след това Гнабри направи добър пробив, но ударът му мина встрани от вратата на Руи Силва. В 25-ата минута пак немският национал се вклини отляво и стреля добре, но стражът на Спортинг успя да избие в корнер.

Няколко минути по-късно пък португалците имаха най-добрият си шанс дотук в двубоя. Жени Катамо се включи отдясно и центрира остро, а Йонатан Та изби със шпагат. Топката полетя опасно към вратата на Байерн, но Мануел Нойер успя да спаси. Баварците пък веднага отговори с опасен точен удар на Кейн. В 37-ата минута пък капитанът на Англия нацели страничната греда на Спортинг с далечен изстрел. Минута преди края на редовното време на първата част Ленарт Карл направи страхотен пробив и премина няколко противника, но стреля в тялото на Руи Силва.

