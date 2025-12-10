Атлетико подчини ПСВ и се настани в топ 8

Атлетико Мадрид постигна много ценна победа при гостуването си на ПСВ Айндховен в Шампионската лига. Тимът на Диего Симеоне спечели с 3:2 и вече е седми в класирането - позиция, която осигурява участие директно на осминафиналите. Попаденията за испанския гранд отбелязха Хулиан Алварес, Давид Ханцко и Александър Сьорлот.

ПСВ взе ранен аванс с попадение на Гуус Тил, но след това предаде инициативата и Атлетико заслужено обърна развоя на срещата. Чак в последните минути резервата Рикардо Пепи върна надеждите на "филипсите" поне за равенство, но те нямаха достатъчно време, за да поставят под по-сериозен натиск гостите.

Домакините влязоха в двубоя след серия от пет поредни победи, включително паметен успех с 4:1 срещу Ливърпул на "Анфийлд" в предишния кръг на Шампионската лига.

Наставникът на ПСВ Петер Бош не изневери на стила си и заложи на трима нападатели в лицето на Гуус Тил, Исмаел Сайбари и Кухаиб Дриуеш. В средата на терена за "филипсите" действаха Паул Ванер, Джоуи Ферман и Мауро Жуниор, а сред резервите остана хърватският ветеран Иван Перишич.

Настроението в Атлетико беше напротивоположния полюс. "Дюшекчиите" записаха отлични резултати през октомври и ноември, но в началото на този месец регистрираха загуби при визитите на Барселона и Атлетик Билбао в Ла Лига, които ги отдалечиха от върха в класирането.

Александър Сьорлот започна в атаката на Атлетико до Хулиан Алварес, Коке и Пабло Бариос бяха двойка вътрешни халфове, а Джулиано Симеоне и Нико Гонсалес играеха по двата фланга. На вратата застана Ян Облак, а в защита Диего Симеоне гласува доверие на Науел Молина, Марк Пубил, Давид Ханцко и Матео Руджери.

Първият голов шанс се откри пред Хулиан Алварес, но Матей Коварж внимаваше. В 10-ата минута Дриеуш намери Гуус Тил, който преодоля Облак и даде преднина на ПСВ. Атаката на нидерландците се разви много бързо, а отбраната на Атлетико нямаше отговор на скоростта, с която топката стигна до Тил.

ПСВ се ориентира изцяло към контраатаки и някои от тях криеха сериозна опасност за защитата на гостите. Отборът на Симеоне обаче бързо се пренастрои и започна да създава положения пред Коварж. В 24-тата минута Сьорлот засече подаване на Алварес, но топката излезе в аут. Малко по-късно стражът на ПСВ се справи с далечен удар на Пабло Бариос.

Логичното се случи в 37-ата минута. Хулиан Алварес получи пас от Сьорлот и отблизо изравни - 1:1. "Лос колчонерос" продължиха да притискат домакините и в края на полувремето действията се водеха изцяло в половината на ПСВ, но нов гол не падна.

Веднага след почивката Джоуи Ферман тества рефлекса на Облак, който уверено спаси. В 52-рата минута Атлетико стигна до второ попадение, а негов автор стана Давид Ханцко, който до миналия сезон носеше екипа на един от големите съперници на ПСВ - Фейенорд. Слошвакият национал се разписа с добавка след отразен изстрел на Науел Молина.

Много скоро испанският гранд нанесе още един удар, с който постави мача изцяло под свой контрол. Бариос центрира на главата на Сьорлот и норвежкият таран не сгреши. Петер Бош отговори с две смени, като в игра се появиха Денис Ман и Армандо Обиспо, но за домакините вече беше трудно да стигат до положения, както го правеха в началото на мача.

Времето минаваше, а не се виждаше как ПСВ може да сътвори нещо в офанзивен план. В 85-ата минута обаче появилият се малко по-рано Перишич центрира от корнер и друга резерва - Рикардо Пепи, атакува топката на дясната греда, отбелязвайки за 2:3. Симеоне веднага взе мерки и вкара още един защитниик в лицето на Робин Льо Норман, за да затвори мача. Победата прати Атлетико в топ 8 на калсирането, а ПСВ остана на 18-а позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages