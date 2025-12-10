Грийнууд изведе Марсилия до успех в Белгия

Марсилия спечели с 3:2 гостуването си на Роял Юнион СЖ в драматичен двубой, изпълнен с голови положения. Мейсън Грийнууд се превърна в герой за французите, след като отбеляза две попадения.

Двубоят имаше символично значение за Марсилия, тъй като именно срещу този съперник отборът играе първия си мач в евротурнирите през далечната 1962 г. Срещата бързо се усложни за тях, след като Анан Халаили откри резултата в петата минута. Те обаче успяха да стигнат до пълен обрат още преди почивката. Игор Пайшао бързо изравни от добавка след отразен удар на Обамеянг.

През първата част имаше доста атаки, но чистите голови ситуации бяха малко. Вратарян на домакините направи спасяване след удар на Тимъти Уеа. В 41-ата минута Грийнууд напредна преди да намери Обамеянг на границата на наказателното поле. Той му върна, а бившият нападател на Манчестър Юнайтед направи няколко финта, за да си освободи място за удар, който се оказа неспасяем за Шерпен.

След около час игра Грийнууд увеличи аванса на Марсилия и гостите и изглеждаше, че гостите имат контрол върху случващото се на терена. Роял Юнион обаче тръгна по-агрисивно напред и притисна съперника. Вторият гол на Халаили върна надеждите на домакините. До края те на два пъти пратиха топката в мрежата чрез Кевин Мак Алистър и резервата Промис Дейвид, но и в двата случая попаденията бяха отменени след разглеждане с ВАР поради засада. Дълбоко в добавеното време пък Херонимо Рули направи много важно спасяване след удар с глава на Дейвид.

