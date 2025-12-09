Барселона 0:0 Айнтрахт (Франкфурт), начало на мача

Барселона и Айнтрахт (Франкфурт) играят при 0:0 в среща от шестия кръг в основната фаза на Шампионската лига. Каталунците се нуждаят от задължителен успех, за да запазят шансовете си да финишират в топ 8 на класирането и да си спестят един кръг от елиминациите.

Барса се намира на 18-о място в таблицата с актив от 7 точки. "Блаугранас" спечелиха два от първите си пет мача, а в предишния кръг бяха разгромени с 0:3 от Челси на "Стамфорд Бридж". Айнтрахт е на 28-а позиция с 4 точки и 14 допуснати гола, като именно защитата е ахилесовата пета на тима.

Барселона е в силна серия в Ла Лига, като записа шест последователни победи и има аванс от 4 точки пред Реал Мадрид. През уикенда каталунците триумфираха срещу Бетис в истинска голова престрелка в Севиля - 5:3.

Ханзи Флик залага в предни позиции на Роберт Левандовски, който получи почивка на "Ла Картуха". Рафиня, Фермин Лопес и Ламин Ямал оформят офанзивното каре на домакините, а в средата на терена ще си партнират Педри и Ерик Гарсия. На вратата застава Жоан Гарсия, а бранителите пред него са Жул Кунде, Пау Кубарси, Жерард Мартин и Алехандро Балде.

Айнтрахт пристигна в Испания в лоша форма. "Орлите" не спечелиха нито един от последните си три мача, а само преди няколко дни получиха шест безответни гола при гостуването си на РБ Лайпциг.

За гостите от Германия в предни позиции стартира Ансгар Кнауф, на когото ще помагат Марио Гьотце и Рицу Доан. Расмус Кристенсен, Чаиби Фарес, Уго Ларсон и Натаниъл Браун са четиримата в халфовата линия, а защитниците пред Михаел Цетерер са Робин Кох, Елис Скири и Артур Теате.

Снимки: Gettyimages