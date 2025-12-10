Две дузпи помогнаха на Тотнъм за убедителна победа и изкачване в класирането в ШЛ

Тотнъм постигна третата си победа в Шампионската лига през този сезон, след като надигра с 3:0 Славия (Прага) у дома. С този успех "шпорите" вече имат 11 точки, с които се изкачиха на деветото място във временното класиране. Автогол на Давид Зима (26') и попадения от дузпи на Мохамед Кудус (50') и Чави Симонс (79') донесоха заслужената победа на лондончани.

Томас Франк бе направил две промени в състава си в сравнение с мача с Брентфорд през уикенда. Рандал Коло Муани и Родриго Бентанкур отстъпиха местата си на Уилсон Одобер и Жоао Палиня. Матис Тел, който замени контузения Доминик Соланке в списъка на Тотнъм за Шампионска лига, остана на пейката за началото. Ричарлисон водеше атаката.

Степан Халупек и Юсуфа Санянг се завърнаха с стартовия състав на Славия (Прага), след като пропуснаха последния шампионатен мач. Моймир Хитил бе предпочетен да започне на върха на атаката пред Хори.

Преди началото на двубоя бившият капитан на "шпорите" Хюн-Мин Сон, който присъстваше на мача с идеята със закъснение да се сбогува с феновете на отбора, получи плакет и овациите на привържениците.

Тотнъм можеше да открие резултата секунди след началото на мача. Одобер намери със страхотно центриране Ричарлисон в наказателното поле, но бразилецът не стреля добре и Станек изби. Стражът на Славия спаси в следващите минути и удар на Кудус, както и още един изстрел на Ричарлисон.

Славия също организира няколко добри нападения. Доудера отправи един интересен шут след пробив на Санянг, а Викарио изби удар на Провод.

В 26-ата минута Тотнъм поведе. Ромеро отклони с глава центриране на Поро от корнер, след което Зима не се ориентира изобщо и прати с глава топката в собствената си врата.

В 38-ата минута чешкият тим създаде най-добрата си възможност до момента. Моузес намери в наказателното поле Садилек, който върна към Хитил, но нападателят не успя да нанесе силен удар и Викарио спаси лесно.

В самото начало на втората част Санянг препъна Поро в наказателното поле - дузпа за Тотнъм. Мохамед Кудус бе точен от бялата точка за 2:0.

Много скоро след това домакините можеха да стигнат до трети гол, но Станек изби силен удар на Одобер. В 62-рата минута стражът на Славия отново бе на ниво и направи двойно спасяване, като първо отрази удар на Тел, а след това и добавката на Сар.

Тотнъм получи втора дузпа в 77-ата минута, когато Симонс бе съборен от Огбу в наказателното поле. Нидерланецът сам изпълни наказателния удар за 3:0, което бе и крайният резултат в този сблъсък.

