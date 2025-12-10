Монако продължи пътя нагоре

Монако записа първа домакинска победа в Шампионската лига за този сезон, след като спечели с 1:0 срещу Галатасарай. Единственото попадение в мача реализира Фоларин Балогун в в 68-ата минута. Бившият нападател на Арсенал се разписа в трети пореден мач в турнира, а неговият тим се изравни по точки с днешния си съперник и е в местата, даващи право на участие в плейофите.

"Монегаските" загубиха четири от последните си пет мача в Лига 1, но единственият им успех дойде срещу Пари Сен Жермен, а в ШЛ нямат загуба в последните си пет срещи. Феновете на тима изразиха недоволство от това как се ръководи клуба с тишина в първите 15 минути на двубоя.

Folarin Balogun scored the winner as Monaco defeated Galatasaray 1-0.



That's three straight Champions League games with a goal for the American 🇺🇸 pic.twitter.com/NIagBwGwbT — B/R Football (@brfootball) December 9, 2025

Привържениците на гостите пък можеха да имат повод за радост в този период, но Гюндоган направи голям пропуск. Постепенно Монако започна да вдига темпото. Удар на Балогун с глава мина над вратата, а Чакър трябваше да се справя с изстрел на Аклиуче. Осимен създаваше проблеми на защитата на домакините, но първият точен удар за Галатасарай бе дело на Льорой Сане след негов пробив.

Малко след почивката Минамино можеше да открие, но ударът му от въздуха бе отразен от Чакър. Японският национал спечели дузпа малко по-късно, но Денис Закария не успя да я реализира. Вратарят обаче трябваше да напусне принудително и това сякаш се отрази на турския гранд. В 68-ата минута Балогун се разписа, след като защитата на гостите не успя да изчисти топката след ъглов удар. Монако пропусна няколко възможности да увеличи аванса си, но задържа преднината си и стигна до крайния успех.

Следвай ни:

Снимки: Imago