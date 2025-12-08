Барселона отряза Ман Сити за Де Йонг

Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  8 дек 2025 | 06:29
  • 431
  • 0
Манчестър Сити отново направи опит да привлече Френки де Йонг, играч, на когото Пеп Гуардиола се възхищава от години. Въпреки че финансовата мощ на английския клуб им позволява да осъществят почти всяка сложна сделка, този трансфер остава недостижим: както Барселона, така и самият играч последователно отказват.

Според El Nacional, „гражданите“ са направили нова оферта от 70 милиона евро, надявайки се, че обновеното спортно ръководство на Барселона може да обмисли продажбата по финансови причини. Отговорът на каталунците обаче остава непроменен: Де Йонг не се продава.

Самият играч също не обмисля напускане. Де Йонг отдавна се е установил в Барселона, както професионално, така и в личен план, и се възприема като ключова част от проекта.

