Барселона с нова тактика за билетите след болезнения урок от предишния мач с Айнтрахт

Барселона разпространи официално съобщение, в което обявява, че всички билети, пуснати в продажба за предстоящия мач от Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт) следващия вторник, ще бъдат достъпни ексклузивно за членовете на клуба (сосиос). Така се ограничава възможността привърженици на германския клуб да се сдобият с такива на свободна продажба.

Аргументът, изтъкнат от каталунския гранд, е да се „избегне повторение на събитията от април 2022 г.“. Тогава неочаквано много привърженици на Айнтрахт успяха да си намерят билети и влязоха на стадиона за реванша от четвъртфиналите на Лига Европа, което предизвика изумление сред феновете на „блаугранас“, присъствали на „Камп Ноу“. Те ги бяха купили от различни платформи за препродажба.

На всичко отгоре в споменатия мач “орлите” победиха Барса с 3:2 като гости и с общ резултат 4:3 елиминираха испанците, а после дори спечелиха трофея.

Сега за германските привърженици ще бъдат предоставени единствено задължителните 5% от капацитета на и без това ограничения “Камп Ноу”, които УЕФА изисква да се осигурят за гостуващите агитки. Продажбата на тези входни талони ще се организира директно от германския клуб.

Освен това Барселона съобщи, че ще предприеме редица мерки за възпрепятстване на препродажбата на билети на германци и предупреди за възможни санкции срещу членове на клуба, които се опитат да го направят. „Ще има засилени проверки за сигурност, както и поименни и визуални инспекции на присъстващите. Също така, в координация с Айнтрахт, ще се работи за предотвратяване на достъпа на германски фенове до „Камп Ноу“ и ще се проследяват евентуални продажби на билети през социалните мрежи“, обясниха от клуба.

Цените на билетите за мача ще варират между 59 и 199 евро, като за членовете на клуба ще се прилага отстъпка от 30%.