Лапорта: На "Бернабеу" изпаднаха в паника, когато видяха възраждането на Барселона

Президентът на Барселона Жоан Лапорта пак говори за съперничеството с Реал Мадрид. По негови думи "кралете" са се уплашили от възхода на каталунците. Той обясни и мотивите на клуба да се откаже от проекта за Суперлигата и да се върне към структурите на УЕФА и ФИФА. Той направи това по време на участието си в събитието „Foros de La Vanguardia“.

"Ние вече говорихме за това в Суперлигата и стигнахме до извода, че единственият път е да се върнем към УЕФА. Мисля, че Реал Мадрид, виждайки възраждането на Барса, изпадна в паника. Ако пак направим това, което направих в първия си мандат… те искат да ни засенчат. Но в дълбочина знаят, че онова беше нещо великолепно", заяви той.

Той говори и за случая “Негреира”, според който каталунците са обвинявани, че са плащали на рефери. От Реал Мадрид са най-активни в критиките.

“Историята ще продължи, докато съдиите не кажат ‘край’. Ние сме в съдебен процес, представяме данни. Всичко става ясно — Барса не е купувал съдии. Осъдиха ни преди да ни съдят. Сигурен съм, че ще ни оправдаят. Но има актьори, които искат това да остане актуално, защото така поддържат разказа, че реферите ни фаворизират. 72 години всички президенти на Съдийския комитет (CTA) са били бивши играчи, бивши президенти… на Реал Мадрид. Напълно спокоен съм. Реал Мадрид трябва да се замисли за Реал Мадрид ТВ… това, което правят, е опит да влияят на съдиите. Дори Тебас го каза. Правят го с насилие извън всякаква рамка. Няма да се извинявам. Има кампания срещу нас, за да се очерни най-добрият Барса в историята. Давам си обясненията. Иначе отношенията ни с Флорентино Перес са коректни, учтиви и има институционално разбирателство", обясни Лапорта.

Ръководителят на каталунския гранд подчерта, че основната му цел е постигането на мир във футбола – аргумент, който той изтъква от месеци.

„Искаме мир и устойчивост във футбола. Аз заварих проекта за Суперлигата и го продължих, защото смятах, че има големи различия спрямо клубовете-държави. Процесът се проточи и цялата тази неяснота не е от полза за нас“, призна открито той.

Лапорта добави, че отношенията с Асоциацията на европейските клубове (ECA) и УЕФА са се подобрили. „Постигнахме принципно споразумение с платформата Unify, но след това разбрах, че от Реал Мадрид са действали зад гърба ни. Винаги трябва да се дава шанс на мира. По-добре е да сме всички заедно. Конфликтът не е от полза за никого“, заяви президентът.

