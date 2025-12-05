Барселона хвана 100 нарушители и ще ги наказва

Макар изрично да бяха предупредени, известен брой привърженици на Барселона са препродали своите билети за идното домакинство срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига във вторник (9 декември). Според “Спорт” става дума за около 100 души от официалните членове, известни като “сосиос”. В тази връзка те най-вероятно ще бъдат санкционирани. Опасенията са, че въпросните талони могат да попаднат у запалянковци на германския клуб.

В четвъртък от Барселона обявиха, че заради ограничения в момента капацитет от само 45 400 места за “Спотифай Камп Ноу” билети ще бъдат достъпни ексклузивно само за членовете на клуба с условието да не ги препродават.

По правилата на УЕФА 5% са предвидени за фенове на Айнтрахт, като те ще им бъдат разпределени през техния клуб.

Всички останали обаче не се пускат в свободна продажба, защото “блаугранас” се страхуват от повторение на станалото през пролетта на 2022 година. Тогава Барса и Айнтрахт бяха съперници на четвъртфиналите в Лига Европа и на реванша на “Камп Ноу” се оказа, че хиляди привърженици на гостите, извън предвидените за фенклуба им, са се сдобили с входни талони от свободната продажба. Това изненадващо даде сериозна подкрепа на “орлите”, които в крайна сметка победиха с 3:2 и елиминираха каталунците.