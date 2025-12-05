Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона хвана 100 нарушители и ще ги наказва

Барселона хвана 100 нарушители и ще ги наказва

  • 5 дек 2025 | 18:05
  • 298
  • 0

Макар изрично да бяха предупредени, известен брой привърженици на Барселона са препродали своите билети за идното домакинство срещу Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига във вторник (9 декември). Според “Спорт” става дума за около 100 души от официалните членове, известни като “сосиос”. В тази връзка те най-вероятно ще бъдат санкционирани. Опасенията са, че въпросните талони могат да попаднат у запалянковци на германския клуб.

В четвъртък от Барселона обявиха, че заради ограничения в момента капацитет от само 45 400 места за “Спотифай Камп Ноу” билети ще бъдат достъпни ексклузивно само за членовете на клуба с условието да не ги препродават.

По правилата на УЕФА 5% са предвидени за фенове на Айнтрахт, като те ще им бъдат разпределени през техния клуб.

Всички останали обаче не се пускат в свободна продажба, защото “блаугранас” се страхуват от повторение на станалото през пролетта на 2022 година. Тогава Барса и Айнтрахт бяха съперници на четвъртфиналите в Лига Европа и на реванша на “Камп Ноу” се оказа, че хиляди привърженици на гостите, извън предвидените за фенклуба им, са се сдобили с входни талони от свободната продажба. Това изненадващо даде сериозна подкрепа на “орлите”, които в крайна сметка победиха с 3:2 и елиминираха каталунците.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

Мареска: Разочарован съм от мача с Лийдс, утре трябва да сме по-добри, защото ни очаква нещо подобно

  • 5 дек 2025 | 13:45
  • 793
  • 2
Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

Мароко ще гони финал на Мондиал 2026, закани се селекционерът

  • 5 дек 2025 | 13:32
  • 685
  • 2
САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

САЩ очаква близо 10 милиона чужденци да посетят Световното догодина, комисарят на МЛС хвали развитието на футбола в страната

  • 5 дек 2025 | 13:12
  • 443
  • 0
Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

Франция е суперфаворитът на Арсен Венгер за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 13:03
  • 598
  • 1
Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

Кристиано Роналдо инвестира в изкуствен интелект и контрира ChatGPT

  • 5 дек 2025 | 12:57
  • 1235
  • 4
Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

Задържаха футболисти на Фенербахче и Галатасарай за незаконни залагания

  • 5 дек 2025 | 12:50
  • 1627
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 22529
  • 72
Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

Локо (ГО) 0:0 Дунав, спасявания на Китанов

  • 5 дек 2025 | 18:08
  • 4614
  • 4
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 12951
  • 10
Време е за жребия за Мондиал 2026

Време е за жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 07:26
  • 30328
  • 38
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 8629
  • 9
Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

Стоичков: Никога няма да забравя този 5 декември! За първи път повярвах, че мечтите стават реалност

  • 5 дек 2025 | 13:09
  • 12689
  • 26