  3. Ямал изпревари Мбапе и Гризман за месечната награда в Ла Лига

Ямал изпревари Мбапе и Гризман за месечната награда в Ла Лига

  • 5 дек 2025 | 22:05
  • 547
  • 0

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал спечели наградата за Играч на месеца в Ла Лига за ноември.

Крилото на каталунците събра най-голям фенски вот и така се пребори за приза в конкуренцията на Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Антоан Гризман (Атлетико Мадрид), Микел Оярсабал (Реал Сосиедад) и Жерард Морено (Виляреал). През миналия месец Ямал се разписа по веднъж при победите над Елче с 3:1 и над Селта с 4:2, при успеха с 4:0 над Атлетик Билбао той се отчете с две асистенции, а когато Барселона спечели с 3:1 над Алавес, испанският национал допринесе с едно попадение и един голов пас. Така със своите три гола и три асистенции в четири мача през ноември 18-годишният талант си заслужи месечната награда в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages

