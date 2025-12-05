Барселона официално обяви новия договор на Ерик Гарсия

Барселона официално обяви удължаването на договора на защитника Ерик Гарсия за още пет сезона - до лятото на 2031 г. Настоящият контракт на 24-годишния централен бранител изтичаше в края на тази кампания, а преговорите за неговото удължаване продължиха известно време и очевидно са финализирани успешно.

Официалното подписване на новия контракт ще се състои в четвъртък (11 декември) в кабинета на президента Жоан Лапорта, след което играчът ще даде пресконференция.

Acuerdo para la renovación de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031 🖋️ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 5, 2025

Гарсия пристигна като свободен агент от Манчестър Сити през 2021 г., като бе близо до напускане на Барса през януари тази година, но беше убеден от Ханзи Флик да остане. Оттогава испанецът се превърна в редовен титуляр и е един от най-добре представящите се играчи под ръководоството на германския наставник.

Гарсия има дотук 135 мача, 7 гола и 6 асистенции за Барселона. В момента той играе за каталунците със специална предпазна маска зарафди фрактура на носа.

Снимки: Imago