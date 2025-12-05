Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона официално обяви новия договор на Ерик Гарсия

Барселона официално обяви новия договор на Ерик Гарсия

  • 5 дек 2025 | 12:20
  • 1289
  • 0

Барселона официално обяви удължаването на договора на защитника Ерик Гарсия за още пет сезона - до лятото на 2031 г. Настоящият контракт на 24-годишния централен бранител изтичаше в края на тази кампания, а преговорите за неговото удължаване продължиха известно време и очевидно са финализирани успешно.

Официалното подписване на новия контракт ще се състои в четвъртък (11 декември) в кабинета на президента Жоан Лапорта, след което играчът ще даде пресконференция.

Гарсия пристигна като свободен агент от Манчестър Сити през 2021 г., като бе близо до напускане на Барса през януари тази година, но беше убеден от Ханзи Флик да остане. Оттогава испанецът се превърна в редовен титуляр и е един от най-добре представящите се играчи под ръководоството на германския наставник.

Гарсия има дотук 135 мача, 7 гола и 6 асистенции за Барселона. В момента той играе за каталунците със специална предпазна маска зарафди фрактура на носа.

Снимки: Imago

