Яя Туре пак нападна Гуардиола: Той не е човек, а змия

Яя Туре, който игра под ръководството на Джосеп Гуардиола както в Барселона, така и в Манчестър Сити, продължава своята лична война срещу испанския треньор, обвинявайки го, че се преструва, че няма проблеми с цветнокожите играчи.

“Не виждам човек, а змия... Отнасяше се с мен като с прах“, заяви Яя Туре по адрес на Гуардиола в интервю за YouTube канала „Zack“.

Яя Туре признава, че още след требъла през 2009 година е обмислял да напусне Барса: „След като спечелихме требъла, президентът ни заведе в залата с трофеи на клуба. Видях толкова много исторически имена и си помислих, че може би е по-добре да отида в отбор без история и там да запиша името си, защото в Барса това би било невъзможно. В крайна сметка обаче останах още една година.“

Бившият футболист от Кот д'Ивоар се е чувствал маргинализиран и унизен като играч под ръководството на Гуардиола както на “Етихад”, така и в Барса.

“Съпругата ми винаги ми е казвала за Гуардиола: „Той е дявол, той не е човек, той е зъл“. Тя го смята за негативна личност.“

Яя Туре обвини Гуардиола в расизъм

„Тогава Гуардиола ми се обади и каза: „Трябва да се върнеш, важно е“. Жена ми ме попита: „Наистина ли искаш да слушаш тези глупости? Той се отнасяше с теб като с парцал, а сега иска да останеш? Хайде да отиваме в Манчестър!“. Треньорът не ме използваше през цялата година, но накрая ме взе в Барселона, когато блеснах на Световното първенство в Южна Африка през 2010 г.“, спомня си Туре за Пеп.

Яя Туре не забравя как през 2010 г. е оставен на резервната скамейка в Барселона под ръководството на Гуардиола, който предпочита Серхио Бускетс. В последния си сезон на „Камп Ноу“ той изиграва едва девет мача като титуляр, преди да бъде трансфериран в Манчестър Сити.

На Острова халфът направи сериозна кариера при „гражданите“ - от 2010 до 2018 г.

Лошите отношения между африканския футболист и Гуардиола обаче продължават и в Сити. Испанският наставник пристига в клуба през 2016 г. и отново оставя Туре извън титулярите. По онова време агентът на Туре Димитри Селюк дори заявява, че „Пеп Гуардиола мисли само за себе си. Вече се мисли за Бог“.

През май 2018 г. Яя Туре напуска Сити, за да заиграе в Олимпиакос.

„Искам митът за Гуардиола да бъде разбит. Имам чувството, че той направи всичко възможно, за да съсипе последния ми сезон в Манчестър Сити. Опитах се да разбера защо играя толкова малко. Дори тихомълком питах физиотерапевтите за статистиките си. Когато осъзнах, че са толкова добри или дори по-добри, както на тренировки, така и в мачове, в сравнение с тези на по-младите играчи, разбрах, че не става въпрос за физическо състояние“, коментира 42-годишният бивш футболист през 2018 г.

„Стигнах дотам да се питам дали всичко това не е заради цвета на кожата ми и не съм единственият, който си е задавал този въпрос. Някои играчи в Барселона също са се питали. Не знам защо, но имам чувството, че той ревнуваше. Приемаше ме като съперник, сякаш му хвърлях сянка“, посочва Туре.

В момента Туре е асистент на селекционера на Саудитска Арабия Ерве Рьонар.