Съставите на Ман Сити и Съндърланд

Манчестър Сити приема Съндърланд в среща от 15-ия кръг на Премиър Лийг. “Гражданите” спечелиха с 5:4 срещу Фулъм през седмицата, като бяха напът да изпуснат преднина от четири гола. “Черните котки” пък направиха поредно впечатляващо представяне и спечелиха точка на “Анфийлд”, а можеха дори да спечелят. Пет точки делят двата отбора след отличните резултати на новака от началото на сезона.

Пеп Гуардиола е направил само една промяна от двубоя срещу Фулъм. Раян Шерки е титуляр за сметка на Тижани Райндерс. В тима на гостите има три промени от мача срещу Ливърпул. Уилсон Исидор е предпочетен пред Брайън Броби на върха на атаката, Гертуида и Траоре са титуляри за сметка на Рейнилдо и Талби.

City's side to face Sunderland 🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Nico, Bernardo (C), Foden, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Ake, Marmoush, Ait-Nouri, Savinho, Khusanov, Bobb, Lewis



🤝 @etihad pic.twitter.com/oGYf2SuX1l — Manchester City (@ManCity) December 6, 2025

Снимки: Imago