Съставите на Ман Сити и Съндърланд

Манчестър Сити приема Съндърланд в среща от 15-ия кръг на Премиър Лийг. “Гражданите” спечелиха с 5:4 срещу Фулъм през седмицата, като бяха напът да изпуснат преднина от четири гола. “Черните котки” пък направиха поредно впечатляващо представяне и спечелиха точка на “Анфийлд”, а можеха дори да спечелят. Пет точки делят двата отбора след отличните резултати на новака от началото на сезона.
Пеп Гуардиола е направил само една промяна от двубоя срещу Фулъм. Раян Шерки е титуляр за сметка на Тижани Райндерс. В тима на гостите има три промени от мача срещу Ливърпул. Уилсон Исидор е предпочетен пред Брайън Броби на върха на атаката, Гертуида и Траоре са титуляри за сметка на Рейнилдо и Талби.
Снимки: Imago