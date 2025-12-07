Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  Борусия (Дортмунд) спря устрема на Хофенхайм

Борусия (Дортмунд) спря устрема на Хофенхайм

  • 7 дек 2025 | 20:35
  • 1353
  • 0

Отборът на Борусия (Дортмунд) записа домакински успех с 2:0 при домакинството си на Хофенхайм от 13-ия кръг на Бундеслигата. Така “жълто-черните” прекратиха серията на своя съперник от шест шампионатни мача без загуба (пет победи и едно реми).

Макар и домакините да отстъпваха на Хофенхайм по отношение на притежание на топката и отправени удари, само те успяха да стигнат до голове в двубоя. Първият от тях дойде в 43-тата минута, когато Юлиан Брант беше точен с удар отблизо след асистенция на Ян Коуто. В 60-ата минута пък се разписа Нико Шлотербек с шут от границата на наказателното поле след подаване на Феликс Нмеча.

Така Борусия събра 28 точки и се затвърди на третото място в класирането, където Хофенхайм остана на петата позиция със своите 23 пункта.

