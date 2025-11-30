Нико Ковач: Всичко е наред между мен и Гираси, нямаше да е хубаво, ако беше доволен от смяната си

Нападателят на Борусия Дортмунд Серу Гираси се очаква да води атаката на отбора в мача за Купата на Германия срещу Байер (Леверкузен) във вторник, въпреки гневната си реакция, когато беше сменен в мача от Бундеслигата между двата отбора вчера.

Борусия (Дортмунд) бързо "свали на земята" полетелия високо Байер (Леверкузен)

Гираси хвърли ръкавиците си и отказа да се ръкува с треньора Нико Ковач, когато той беше сменен в 61-ата минута в събота в Леверкузен. Но двамата вече бяха видени да разговарят и да се прегръщат след последния съдийски сигнал за победата на Дортмунд с 2:1, а Ковач каза след мача, че ситуацията е изгладена.

"Всичко е наред. Серу и аз сме най-добри приятели. Решихме го. Той също така разбра защо направих смяната. Нямаше да е хубаво, ако беше напуснал терена с усмивка и доволен. Подкрепях го и ще продължа да го подкрепям; той е най-важният ни нападател. Знам колко е важен той за нас, но вярвам, че той също знае колко съм важен аз за него“, каза Ковач след победата.

Ковач призна, че „може би съм реагирал по различен начин преди няколко години“, докато смяната му се оказа правилната, защото Фабио Силва осигури центрирането за втория гол на Дортмунд от Карим Адейеми четири минути след като влезе вместо Гираси.

Проблемът донякъде засенчи решаващата победа на Дортмунд над съперник от челната четворка, която ги изкачи над Леверкузен на трето място в Бундеслигата. Но те също имат големи амбиции за Купата и победата в събота ще им даде допълнителна увереност за срещата от третия кръг във вторник, която ще се проведе в Дортмунд.

„Беше добър мач, но беше само първият от двата срещу този съперник“, каза нападателят Юлиан Брант.

„Сега имаме удоволствието да играем у дома. С Леверкузен винаги са били изключително оспорвани мачове през последните години и очаквам още един във вторник", добави немския национал.

Следвай ни:

Снимки: Imago