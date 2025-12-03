Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

  • 3 дек 2025 | 00:14
  • 446
  • 0
Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

Байер (Леверкузен) се класира за четвъртфиналите в турнира за Купата на Германия, след като победи с 1:0 Борусия (Дортмунд) на "Сигнал Идуна Парк". Гостите създадха малко положения, но едно от тях беше използвано от Ибрахим Маза, който донесе успеха на тима си в 34-тата минута.

Преди броени дни двата тима се срещнаха в двубой от Бундеслигата и "аспирините" отстъпиха с 0:1 у дома. Днес ролите се размениха и отборът на Каспер Юлманд взе реванш. Борусия може да съжалява за пропуските си, особено през второто полувреме.

В двубоя имаше много спорен момент. В 19-ата минута Джаръл Куанса задържа леко Карни Чуквуемека в наказателното поле, но реферът Тобиас Щийлер не отсъди нарушение, въпреки претенциите на домакините за дузпа и червен картон на бранителя на Леверкузен. ВАР също не се намеси.

Попадението в полза на гостите падна след пробив на Алехандро Грималдо и пас към Маза. Младият алжирец не си поведе добре топката, но след това бързо се ориентира и технично я насочи във вратата на Грегор Кобел. До почивката Борусия имаше две отлични възможности да изравни, но и двете бяха пропуснати от Карим Адейеми.

Втората част стартира с мощен натиск на "жълто-черните", но чистите положения бяха малко. В 57-ата минута Джоуб Белингам уцели гредата, а после Адейеми отново шутира неточно. При една от контрите на Леверкузен Мартен Терие вкара гол, но той беше отменен заради засада.

Домакините продължиха да натискат, но гол така и не падаше. Последният шанс се откри отново пред Карим Адейеми, но неговият удар с глава прати топката в страничната мрежа.

Снимки: Gettyimages

