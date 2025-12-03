В Дортмунд ближат рани след отпадането от Леверкузен, вратар подписа нов договор

Капитанът на Борусия (Дортмунд) Емре Джан е разочарован след отпадането на отбора от турнира за Купата на Германия. Това заяви 31-годишният футболист в интервю пред местната телевизия „Дас Ерсте“ след загубата с 0:1 от Байер (Леверкузен).

„Имахме добър мач, създадохме няколко шанса, но не се възползвахме от тях. Загубата е изключително горчива, защото дойде в мач с директна елиминация. В крайна сметка може би ни липсваше гладът за победата“, каза Джан.

„Бяхме си поставили изключително високи цели и за жалост отпаднахме. Искахме да сме смели, искахме да се справим, всеки да си пази човека, когато трябва, докато сме без топката. Искахме да стигнем далеч точно в тази надпревара, но не успяхме – изключително неприятно е. Ще продължим напред и ще се борим в Бундеслигата и в Шампионската лига. Все още имаме дълъг сезон пред себе си“, допълни полузащитникът.

Борусия (Дортмунд) е на трето място в германското първенство с 25 точки, на 9 зад лидера Байерн (Мюнхен). На „жълто-черните“ им предстои домакинство срещу Хофенхайм в неделя, а след това отново мач на „Сигнал Идуна Парк“ срещу Бодьо/Глимт в най-силния клубен турнир на Стария континент.

Междувременно днес стана ясно, че вратарят на Борусия Александър Майер е удължил ангажимента си с клуба, подписвайки нов договор до 2027 година.

„Радваме се, че Алекс ще продължи да бъде част от Борусия (Дортмунд). Той е абсолютно обогатяване за нашия отбор. Не само защото е много добър вратар, но и защото е страхотна личност. През последните години Алекс доказа, че винаги може да се разчита на него“, каза спортният директор на Дортмунд Себастиан Кел, цитиран от официалния сайт.

Майер е част от клуба от 2022 г. и оттогава е изиграл 25 официални мача (17 в Бундеслигата, 7 в Шампионската лига, 1 в Купата на Германия).

