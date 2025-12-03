Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. В Дортмунд ближат рани след отпадането от Леверкузен, вратар подписа нов договор

В Дортмунд ближат рани след отпадането от Леверкузен, вратар подписа нов договор

  • 3 дек 2025 | 16:57
  • 487
  • 0

Капитанът на Борусия (Дортмунд) Емре Джан е разочарован след отпадането на отбора от турнира за Купата на Германия. Това заяви 31-годишният футболист в интервю пред местната телевизия „Дас Ерсте“ след загубата с 0:1 от Байер (Леверкузен).

„Имахме добър мач, създадохме няколко шанса, но не се възползвахме от тях. Загубата е изключително горчива, защото дойде в мач с директна елиминация. В крайна сметка може би ни липсваше гладът за победата“, каза Джан.

Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)
Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

„Бяхме си поставили изключително високи цели и за жалост отпаднахме. Искахме да сме смели, искахме да се справим, всеки да си пази човека, когато трябва, докато сме без топката. Искахме да стигнем далеч точно в тази надпревара, но не успяхме – изключително неприятно е. Ще продължим напред и ще се борим в Бундеслигата и в Шампионската лига. Все още имаме дълъг сезон пред себе си“, допълни полузащитникът.

Борусия (Дортмунд) е на трето място в германското първенство с 25 точки, на 9 зад лидера Байерн (Мюнхен). На „жълто-черните“ им предстои домакинство срещу Хофенхайм в неделя, а след това отново мач на „Сигнал Идуна Парк“ срещу Бодьо/Глимт в най-силния клубен турнир на Стария континент.

Междувременно днес стана ясно, че вратарят на Борусия Александър Майер е удължил ангажимента си с клуба, подписвайки нов договор до 2027 година.

„Радваме се, че Алекс ще продължи да бъде част от Борусия (Дортмунд). Той е абсолютно обогатяване за нашия отбор. Не само защото е много добър вратар, но и защото е страхотна личност. През последните години Алекс доказа, че винаги може да се разчита на него“, каза спортният директор на Дортмунд Себастиан Кел, цитиран от официалния сайт.

Майер е част от клуба от 2022 г. и оттогава е изиграл 25 официални мача (17 в Бундеслигата, 7 в Шампионската лига, 1 в Купата на Германия).

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

Златан Ибрахимович, Чиро Ферара и Алиша Леман ще носят факлата преди откриването на Зимните олимпийски игри

  • 3 дек 2025 | 13:15
  • 771
  • 1
Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

Емери разкри, че Оли Уоткинс се бори с контузия в коляното

  • 3 дек 2025 | 12:55
  • 615
  • 0
Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

Станаха ясни финалните номинации за Globe Soccer Awards

  • 3 дек 2025 | 12:53
  • 916
  • 0
Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

Грийлиш за Мойс: Обичам този човек

  • 3 дек 2025 | 12:10
  • 1970
  • 1
Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

Андреа Бочели, Никол Шерцингер и Роби Уилямс ще се включат с музикални изпълнения на жребия за Мондиал 2026

  • 3 дек 2025 | 11:47
  • 616
  • 0
Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

Треньорът на Ница е решил да остане начело на тима въпреки драмите и побоя

  • 3 дек 2025 | 11:46
  • 828
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

ЦСКА 0:0 Локо (Пд), стадионът гърми "Любо Пенев! Любо Пенев!"

  • 3 дек 2025 | 18:15
  • 15630
  • 32
Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

Късна драма под Аязмото! Черно море се завърна към победите след обрат срещу Берое

  • 3 дек 2025 | 17:28
  • 17834
  • 25
Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

Веласкес: Искам да бъда уважителен към треньорите, които напускат, защото се случва на всички нас

  • 3 дек 2025 | 16:15
  • 14349
  • 9
ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 21771
  • 25
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 19385
  • 23
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 12935
  • 50