Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

  • 5 дек 2025 | 19:05
  • 251
  • 0
Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач заяви, че тимът на Хофенхайм е сред най-големите съперници на отбора му в Бундеслигата.

"Те са много сериозен съперник, срещу който е трудно да се играе. Ще отида по-далеч като кажа, че са най-силният съперник, който сме срещали", каза треньорът на пресконференцията си в петък. "Хофенхайм води в класирането при гостуванията си и не са загубили нито една среща до момента. Те са в изключително добра форма", убеден е той.

Борусия Дортмунд посреща Хофенхайм в неделя, след като отпадна от турнира за Купата на Германия след поражение от Байер Леверкузен с 0:1.

"Бяхме много разочаровани след загубата. Но трябва да забравим разочарованието, важните мачове идват", убеден е специалистът.

Ковач разкри, че защитникът Никлас Зюле се е завърнал на тренировките на тима, но няма да е готов за мача с Хофенхайм. "Ще отнеме още няколко седмици. Не можем да очакваме, че някой ще тренира с тима веднъж и веднага ще играе", каза още Нико Ковач. 

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

От ФИФА връчиха "Наградата за мир" на Тръмп

  • 5 дек 2025 | 19:40
  • 243
  • 2
Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 5004
  • 13
Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

Нападател на Рома ще получи последен шанс да избегне прекратяване на своя наем

  • 5 дек 2025 | 18:38
  • 1103
  • 0
В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

В Нюкасъл могат да взимат нови през януари, но ще трябва да се съобразяват

  • 5 дек 2025 | 18:37
  • 575
  • 0
„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

„Моят отбор“ след 14-ия кръг: Салах пак на пейката, Холанд се събуди с гръм и трясък

  • 5 дек 2025 | 18:15
  • 479
  • 0
Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

Наказаха Мейбри с четири мача заради това, че наплюл фенове

  • 5 дек 2025 | 18:12
  • 429
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

Започна церемонията около жребия за Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 19:02
  • 5004
  • 13
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 29266
  • 89
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 1898
  • 1
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 9066
  • 10
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 17498
  • 13
Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

Фратрия завърши годината с труден успех над Хебър в мач с пет гола

  • 5 дек 2025 | 16:52
  • 11098
  • 10