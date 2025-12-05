Ковач за Хофенхайм: В изключителна форма са

Треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач заяви, че тимът на Хофенхайм е сред най-големите съперници на отбора му в Бундеслигата.

"Те са много сериозен съперник, срещу който е трудно да се играе. Ще отида по-далеч като кажа, че са най-силният съперник, който сме срещали", каза треньорът на пресконференцията си в петък. "Хофенхайм води в класирането при гостуванията си и не са загубили нито една среща до момента. Те са в изключително добра форма", убеден е той.

Борусия Дортмунд посреща Хофенхайм в неделя, след като отпадна от турнира за Купата на Германия след поражение от Байер Леверкузен с 0:1.

"Бяхме много разочаровани след загубата. Но трябва да забравим разочарованието, важните мачове идват", убеден е специалистът.

Ковач разкри, че защитникът Никлас Зюле се е завърнал на тренировките на тима, но няма да е готов за мача с Хофенхайм. "Ще отнеме още няколко седмици. Не можем да очакваме, че някой ще тренира с тима веднъж и веднага ще играе", каза още Нико Ковач.