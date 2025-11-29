Борусия (Дортмунд) бързо "свали на земята" полетелия високо Байер (Леверкузен)

Борусия (Дортмунд) постигна изключително важен успех с 2:1 като гост над Байер (Леверкузен) в мач от 12-ия кръг в Бундеслигата. “Жълто-черните” взеха солидна преднина с две попадения на Анселмино (41’) и Карим Адейеми (65’), а Кристиан Кофане (83’) намали изоставането на своя тим, за да направи много по-напрегнати последните десет минути на двубоя. Двата тима изиграха равностоен двубой, в който липсваха чистите положения. Въпреки това дортмундци не само спечелиха срещу днешния си противник, но и по този начин го изпревариха в класирането, изкачвайки се на третата позиция в в класирането. От своя страна Байер вече е четвърти с 23 пункта. Това поражение пък ще бъде изключително разочароващо за възпитаниците на Каспер Хюлманд след изненадващия успех над Манчестър Сити през седмицата.

Двата тима предложиха доста равностойно представяне в първия половин час на срещата и по-едно по-сериозно положения. В 10-ата минута Маза намери с отличен пас към Ернест Поку, който стреля опасно покрай гредата. В 22-ата минута Люик Баде игра с ръка в наказателното поле и играчите в жълто и черно поискаха дузпа, но реферът подмина положението. Постепенно гостите на свой ред започнаха да поглеждат по-смело към противниковата врата и в 36-ата минута Серу Гираси бе съборен в наказателното поле, но отново сигнал не последва. Все пак футболистите на Нико Ковач успяха да излязат напред в резултата в 41-ата минута, когато Аарон Анселмино засече центриране от фал на Даниел Свенсон и с глава преодоля Флекен за 0:1.

В самия край на първата част отново Поку получи добра възможност пред себе си, но прати кълбото високо над напречната греда. Нищо не се промени драстично на терена в началото на втората част, когато отново Байер и Борусия си размениха по едно добро положение за гол. Алекс Гарсия центрира от фал към Малик Тилман, който се пребори, но не успя да уцели вратата. Малко след това пък нещо подобно се случи на другия край на игралното поле, но изстрел на Гираси. Постепенно “аспирините” взеха инициативата в двубоя и започнаха доста по-осезаемо да задържат топката в свое владение в търсене на изравняване. Именно сякаш от тази ситуация се възползваха Борусия (Дортмунд), осъществявайки отлична бърза атака, а повилият се от пейката Фабио Силва прати отлично центриране към Карим Адейеми, който с глава отбеляза за 0:2.

Играчите на Байер (Леверкузен) пропуснаха чудесна възможност да намалят изоставането си точно двайсет минути преди края на редовното време, когато успоредно подаване отляво премина през цялата отбрана на гостите, но Йонас Хофман без забавяне я прати в напречната греда. Още в ответната атака пък играчите на Нико Ковач на свой ред пропуснаха отлична възможност да сложат точка на спора, когато Феликс Нмеча намери по отличен начин Юлиан Брант, но ударът на десятката премина в страни от вратата.

Играчите на Каспер Хюлманд намалиха изоставането си в 83-ата минута, когато едно наглед не предвещаващо сериозна опасност центриране от фланга бе засечено от появилия се от пейката Кристиан Кофане в мрежата пред погледа на Нико Шлотербек. По този начин в крайна сметка от Борусия (Дортмунд) успяха да задържат преднината си до края и да си тръгнат с тези изключително важни три точки от Леверкузен.

