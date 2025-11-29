Популярни
Хофенхайм затвърди отличната си форма след класически успех над Аугсбург

  • 29 ное 2025 | 19:48
Хофенхайм спечели безапелационно с 3:0 домакинството си на Аугсбург в мач от 12-ия кръг на Бундеслигата. Базумана Туре (16’), Вутер Бюргер (26’) и автогол на Седрик Цезигер (45’) донесоха успеха на домакините още през първата част.

Домакините започнаха много активно двубоя и само в рамките на първия четвърт час пропуснаха няколко добри възможности. Това се промени в 16-ата минута, когато Туре се възползва от силно изритана топка в предни позиции и не особено ориентираните действия на бранителите, за да реализира. Бюргер удвои преднината в полза на Хофе в 26-ата минута, когато се възползва от лошо избиване на стража на гостите и прати топката в мрежата.

До голяма степен точка на спора бе сложен в последната минута на първата част, когато Цезигер си отбеляза нещастен автогол след центриране в пеналта и свалена топка от играч на Хофе. След почивката двата тима намалиха много сериозно оборотите и сякаш по-скоро изчакваха края на двубоя, който дойде и донесе нови три точки в актива на домакините.

Хофенхайм продължава да демонстрира отличната си форма и се изкачи до петото място в Бундеслигата с 23 точки, колкото има и четвъртият Борусия Дортмунд. Аугсбург пък е 13-и с четири загуби в последните си пет мача и сривът на тима го приближава все повече към битката за оцеляване.

Снимки: Gettyimages

