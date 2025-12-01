Нико Ковач преди повторния сблъсък с Леверкузен: Утре ни трябва същата енергия като в последния мач

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач коментира, че се стреми отборът му да бъде балансиран преди втория пореден сблъсък с Байер (Леверкузен). "Жълто-черните" ще посрещнат Байер във вторник в двубой от турнира за Купата на Германия, след като през уикенда победи същия съперник с 2:1 като гост в мач от Бундеслигата.

„Всички футболисти, които играха в предишния мач, са добре. Днес имахме леко тренировка. Никлас Зюле утре няма да бъде на разположение, но Максимилиан Байер отново се включи в тренировките. За него ситуацията изглежда добре. Салих Йозджан беше болен през последните два дни, но вече се присъедини към групата“, каза Ковач на пресконференцията преди двубоя.

„Имаме много широк, балансиран състав. Трябва да видим как ще реагират момчетата. Утре ни трябва същата енергия като в последния мач“, добави наставникът на Борусия (Дортмунд), който похвали португалеца Фабио Силва: „Радвам се, че Фабио получи минути в последните две срещи. Той се нуждаеше от малко време. Може да играе като нападател, но аз го виждам и между линиите".

Нико Ковач допълни, че напълно подкрепя и друг от нападателите в състава Серу Гираси: „Много е важно да имаш топ нападател - това е ключово. Точно затова искаме да продължим да работим с него".

„Трябва да намерим добро равновесие в играта си. Искаме да защитаваме активно и да притискаме противника високо. Винаги е по-лесно, когато играеш у дома“, завърши Ковач.

Снимки: Imago