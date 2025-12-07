Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

  • 7 дек 2025 | 06:00
  • 227
  • 0
Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Фабиан Нюрнбергер игра 73 минути за Дармщат, а отборът му взе много трудна победа с 3:2 при домакинството си на Карлсруе и се изкачи на трето място в класирането на Втора Бундеслига. "Лилиите" са в серия от пет поредни мача без загуба в първенството и остават в борбата за промоция в елита.

Карлсруе пристигна в много лоша форма, но каза сериозна съпротива на един от лидерите в дивизията. В 38-ата минута гостите поведоха с автогол на Матей Маглица, но много скоро Марко Рихтер изравни.

В началото на втората част Исак Лидберг вкара втори гол за Дармщат, а Фабиан Шлойзенер направи 2:2 в 60-ата минута. Успеха в полза на домакините донесе Маглица в 63-тата минута.

Начело във Втора Бундеслига е Шалке 04 с 34 точки, пред Елверсберг на Лукас Петков с 30, а Дармщат и Падерборн имат по 29.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

Краев се разписа за разгромен успех на Апоел (Тел Авив)

Краев се разписа за разгромен успех на Апоел (Тел Авив)

  • 6 дек 2025 | 22:26
  • 3084
  • 0
Динамо (З) се спаси в 102-рата минута на дербито срещу Хайдук

Динамо (З) се спаси в 102-рата минута на дербито срещу Хайдук

  • 6 дек 2025 | 22:16
  • 719
  • 0
Отборът на Боруков с пета поредна победа

Отборът на Боруков с пета поредна победа

  • 6 дек 2025 | 21:37
  • 1471
  • 0
Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

Митов допусна само един гол и Абърдийн най-накрая е в първата шестица

  • 6 дек 2025 | 19:16
  • 1047
  • 0
Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

Филип Кръстев сред първите извадени при загуба на Оксфорд от пряк конкурент

  • 6 дек 2025 | 19:01
  • 1499
  • 0
Лукас Петков помогна за важен успех на Елверсберг в пряк сблъсък за второто място

Лукас Петков помогна за важен успех на Елверсберг в пряк сблъсък за второто място

  • 6 дек 2025 | 16:14
  • 2070
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

ЦСКА с болезнено поражение край морето, впечатляващата серия на "червените" приключи

  • 6 дек 2025 | 19:23
  • 87163
  • 514
Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

Меси изведе Интер Маями до мечтания триумф

  • 6 дек 2025 | 23:55
  • 13654
  • 94
Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

Ливърпул пак се размина с победата след драма с шест гола срещу възродения Лийдс

  • 6 дек 2025 | 21:30
  • 40103
  • 35
Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

Барселона наниза пет гола в паметна за Феран Торес вечер

  • 6 дек 2025 | 21:31
  • 30470
  • 177
Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

  • 6 дек 2025 | 20:01
  • 26363
  • 93
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 40948
  • 22