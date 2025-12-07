Нюрнбергер и Дармщат се върнаха в топ 3

Фабиан Нюрнбергер игра 73 минути за Дармщат, а отборът му взе много трудна победа с 3:2 при домакинството си на Карлсруе и се изкачи на трето място в класирането на Втора Бундеслига. "Лилиите" са в серия от пет поредни мача без загуба в първенството и остават в борбата за промоция в елита.

Карлсруе пристигна в много лоша форма, но каза сериозна съпротива на един от лидерите в дивизията. В 38-ата минута гостите поведоха с автогол на Матей Маглица, но много скоро Марко Рихтер изравни.

В началото на втората част Исак Лидберг вкара втори гол за Дармщат, а Фабиан Шлойзенер направи 2:2 в 60-ата минута. Успеха в полза на домакините донесе Маглица в 63-тата минута.

Начело във Втора Бундеслига е Шалке 04 с 34 точки, пред Елверсберг на Лукас Петков с 30, а Дармщат и Падерборн имат по 29.

Снимки: Imago