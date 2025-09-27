Дармщат вече е начело във Втора Бундеслига

Популярни
  27 сеп 2025
Дармщат победи с 2:0 гостуващия Динамо (Дрезден) и излезе еднолично начело в класирането на Втора Бундеслига с актив от 16 точки. "Лилиите" стигнаха до успеха с попадения на Исаак Лидберг (37') и Фрейзър Хорнби (48').

Фабиан Нюрнбергер пропусна двубоя заради контузия. Българският национал се разписа в предишния кръг при победата с 3:0 над Фортуна (Дюселдорф), но беше заменен малко преди края на срещата. От началото на сезона той има и две асистенции.

Лидберг изведе домакините напред в резултата в 37-ата минута след асистенция на Маро Рихтер. Второто попадение беше дело на шотландския нападател Хорнби веднага след почивката.

Дармщат е лидер в подреждането с 16 точки, следван от Шалке 04 с 15. Снощи "кралскосините" надвиха Гройтер Фюрт с 1:0. На трето място е Елверсберг на Лукас Петков с 13 точки.

