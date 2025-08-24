Приключи безгрешният ход на Нюрнбергер и Дармщат

Популярни
  24 авг 2025
  • 413
  • 0
Безгрешният досега Дармщат на Фабиан Нюрнбергер сложи край на победната си серия от началото на сезона. “Лилиите” записаха бойко 0:0 у дома срещу Херта (Берлин) в двубой от третия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал пак беше титуляр и остана на терена до края.

Досега Дармщат имаше само успехи - два за първенство и един за Купата на Германия, като във всички тези срещи Нюрнберг беше в стартовия състав.

Мачът с Херта се превърна в един от най-атрактивните в кръга, независимо че в него не паднаха попадения. Берлинчани доминираха преди почивката, но после играчите на Дармщат също създадоха положения.

След седмица Дармщат гостува на Кайзерслаутерн, след което Нюрнбергер ще пътува към София за лагера на националите за квалификациите срещу Испания и Грузия.

