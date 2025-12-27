Божинов и Антверп с нова победа

Роял Антверп записа четвърта победа в последните си пет шампионатни срещи. Тимът на Джосеп Оостинг спечели с 2:1 домакинството си на Варегем. Българският национал Росен Божинов отново бе титуляр и игра цял мач за Антверп. След този успех отборът на българина е седми в класирането с актив от 27 точки.

Гостите поведоха след половин час игра с попадение на Йепе Еренбйерг, а малко по-рано техен гол бе отменен поради засада. Винсент Янсен изравни в края на първата част. Жирано Керк направи обрата пълен в 60-ата минута. Домакините бързо стигнаха до нов гол, но той бе отменен и интригата се запази до края.

Gyrano Kerk en Vincent Janssen blijven maar scoren voor Royal Antwerp, dat helemaal is opgeleefd onder trainer Joseph Oosting https://t.co/fUFo583TYh — AD.nl/sportwereld (@ADSportwereld) December 27, 2025

