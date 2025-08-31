Нюрнбергер с асистенция, но Дармщат допусна късен обрат

Популярни
  • 31 авг 2025 | 21:56
  • 731
  • 0
Кайзерслаутерн победи Дармщат с 3:1 в сблъсък от 4-тия кръг на Втора Бундеслига. Гостите поведоха с гол на Исак Лидберг в 63-тата минута след асистенция на Фабиан Нюрнбергер, но след това допуснаха обрат и си тръгнаха с наведени глави. Българският национал записа пълни 90 минути за "сините".

Точни за успеха на Кайзерслаутерн бяха Наатан Скюта в 84-тата, Фариде Алиду в 91-вата и Тобиас Рашъл в 97-ата минута.

С този успех Кайзерслаутерн събра актив от 6 точки и заема 9-ото място в класирането. Дармщат се намира на 6-ата позиция със 7 точки.

