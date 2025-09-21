Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Дармщат
  3. Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

  • 21 сеп 2025 | 16:39
  • 1464
  • 0
Българският национал Фабиан Нюрнбергер бе с основна заслуга за убедителната победа на своя Дармщат като гост на Фортуна (Дюселдорф) с 3:0 в мач от 6-тия кръг на Втора Бундеслига. 26-годишният ляв бранител вкара второто попадение за “лилиите” в 67-ата минута, с което до голяма степен реши изхода на срещата. Победата бе историческа за Дармщат, който спечели в Дюселдорф за пръв път от 37 години.

Така тимът на българския национал, който вкара първия си гол за сезона, излезе начело във временното класиране. Втори впрочем е отборът на Лукас Петков Елверсберг.

След нулево първо полувреме Дармщат успя да наниже през втората част три безответни гола на съперника си само в рамките на по-малко от десет минути. Първо 65-ата минута японецът Хироки Акияма с хубав изстрел от наказателното поле откри за гостите - 0:1. Само две минути по-късно интригата до голяма степен приключи. След дълго подаване Матиас Цимерман не се намеси добре и подари топката на включилия се Фабиан Нюрнбергер, който от чиста позиция не сгреши и удвои аванса на тима си - 0:2.

В 74-ата минута след добра контраатака на Дармщат стражът на Фортуна Флориан Кастенмайер успя да избие опасен изстрел, но притичалият шведски нападател Исаак Лидберг бе най-бърз и с добавка направи 0:3. Това бе и крайният резултат в мача.

Снимки: Imago

