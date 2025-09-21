Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

Българският национал Фабиан Нюрнбергер бе с основна заслуга за убедителната победа на своя Дармщат като гост на Фортуна (Дюселдорф) с 3:0 в мач от 6-тия кръг на Втора Бундеслига. 26-годишният ляв бранител вкара второто попадение за “лилиите” в 67-ата минута, с което до голяма степен реши изхода на срещата. Победата бе историческа за Дармщат, който спечели в Дюселдорф за пръв път от 37 години.

Така тимът на българския национал, който вкара първия си гол за сезона, излезе начело във временното класиране. Втори впрочем е отборът на Лукас Петков Елверсберг.

След нулево първо полувреме Дармщат успя да наниже през втората част три безответни гола на съперника си само в рамките на по-малко от десет минути. Първо 65-ата минута японецът Хироки Акияма с хубав изстрел от наказателното поле откри за гостите - 0:1. Само две минути по-късно интригата до голяма степен приключи. След дълго подаване Матиас Цимерман не се намеси добре и подари топката на включилия се Фабиан Нюрнбергер, който от чиста позиция не сгреши и удвои аванса на тима си - 0:2.

Nach 37 Jahren gelingt den Lilien der lang ersehnte Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf! Mit dem Dreier bei Fortuna ist Darmstadt nun neuer Tabellenführer der 2. Bundesliga. Binnen neun Minuten zerfällt Düsseldorf und fängt sich die drei Gegentore in der 65., 67. und 74. Minute.… pic.twitter.com/q1TFbyh9as — Sky Sport (@SkySportDE) September 21, 2025

В 74-ата минута след добра контраатака на Дармщат стражът на Фортуна Флориан Кастенмайер успя да избие опасен изстрел, но притичалият шведски нападател Исаак Лидберг бе най-бърз и с добавка направи 0:3. Това бе и крайният резултат в мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago