  • 8 авг 2025 | 21:39
  • 284
  • 0
Отборът на Нюрнбергер ликува в Нюрнберг

Дармщат записа втора поредна победа от началото на сезона и оглави класирането във Втора Бундеслига с пълен актив от 6 точки. "Лилиите" се наложиха драматично над Нюрнберг с 1:0, а попадението падна дълбоко в добавеното време.

Българският национал Фабиан Нюрнбергер игра цял мач за гостите и се представи на високо ниво. Неговият отбор действаше доста предпазливо до почивката, но след нея погледна по-смело в атака и създаде няколко опасни положения пред вратата на Нюрнберг. Така се стигна до 94-тата минута, когато резервата Килиан Коредор получи топката от Фрейзър Хорнби и преодоля стража на домакините Ян Райхерт.

Като цяло срещата беше равностойна, а Нюрнберг също имаше шансове да стигне до успеха. "Франките" остават без отбелязан гол и спечелена точка до момента, след като на старта отстъпиха с 0:1 на Елверсберг.

В другия мач днес Пройсен (Мюнстер) и Падерборн не излъчиха победител - 1:1.

