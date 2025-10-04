Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Фабиан Нюрнбергер напусна с травма двубоя на своя Дармщат срещу Холщайн (Кил) от 8-ия кръг на Втора Бундеслига. За родения в Хамбург футболист с български паспорт това е втори удар в последните часове, след като в петък стана ясно, че не е извикан в националния отбор от новия ни селекционер Александър Димитров.

Нюрнбергер започна мача като титуляр, но напусна още в 5-ата минута заради болки в лявото коляно, получени след сблъсък с Бернхарсон от състава на Холщайн.

26-годишният флангови играч е с майка българка и баща германец.

