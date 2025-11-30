Елверсберг и Дармщат не успяха да се победят в “българския” сблъсък от Втора Бундеслига

Отборите на Елверсберг и Дармщат не успяха да се победят и завършиха 0:0 в мач от 14-тия кръг на Втора Бундеслига. Цял мач в срещата записаха българските национали Лукас Петков и Фабиан Нюрнбергер, които играеха много често един срещу друг в двубоя. Двата отбора обаче така и не успяха да реализират някои от ситуациите си.
Така Елверсберг не успя да се изравни с втория в класирането Падерборн и е на 3-о място с 27 точки. С точка по-малко и на 5-а позиция са “лилиите”.
Дармщат можеше да поведе още в 7-ата минута, но нападателят на гостите Исак Лидберг пропусна чист шанс срещу стража на Елверсберг Николас Кристоф, който успя да отклони топката с крак и тя се удари в напречната греда. Малко преди почивката пък “елфите” имаха шанс да излязат напред, но Юнес Ебнуталиб пропуска два пъти от обещаващи позиции.
През втората част Лукас Пинкерт от Елверсберг бе близо до попадението, но ударът му с глава бе избит от голлинията. В 80-ата минута Ебнуталиб от домакините стреля от добра позиция, но ударът му мина встрани. Дармщат пък се отчете с неточен удар в края на мача на Килиан Коредор.