Елверсберг и Дармщат не успяха да се победят в “българския” сблъсък от Втора Бундеслига

Отборите на Елверсберг и Дармщат не успяха да се победят и завършиха 0:0 в мач от 14-тия кръг на Втора Бундеслига. Цял мач в срещата записаха българските национали Лукас Петков и Фабиан Нюрнбергер, които играеха много често един срещу друг в двубоя. Двата отбора обаче така и не успяха да реализират някои от ситуациите си.

Така Елверсберг не успя да се изравни с втория в класирането Падерборн и е на 3-о място с 27 точки. С точка по-малко и на 5-а позиция са “лилиите”.

Дармщат можеше да поведе още в 7-ата минута, но нападателят на гостите Исак Лидберг пропусна чист шанс срещу стража на Елверсберг Николас Кристоф, който успя да отклони топката с крак и тя се удари в напречната греда. Малко преди почивката пък “елфите” имаха шанс да излязат напред, но Юнес Ебнуталиб пропуска два пъти от обещаващи позиции.

Am Ende wirft #UnsereElv nochmals alles nach vorne, doch der Siegtreffer fällt nicht mehr. Trotzdem: Den Punkt gegen einen guten Gegner aus Darmstadt nehmen wir gerne mit.



0:0 I 90. Minute#DieElv #UnsereElv #ELVSVD pic.twitter.com/Mmt7OoZkBQ — SV 07 ELVERSBERG (@SV07Elversberg) November 30, 2025

През втората част Лукас Пинкерт от Елверсберг бе близо до попадението, но ударът му с глава бе избит от голлинията. В 80-ата минута Ебнуталиб от домакините стреля от добра позиция, но ударът му мина встрани. Дармщат пък се отчете с неточен удар в края на мача на Килиан Коредор.