Нюрнбергер се завърна в игра, а Дармщат показа офанзивната си мощ

Фабиан Нюрнбергер се завърна в игра за Дармщат, след като пропусна последните четири мача на "лилиите" във Втора Бундеслига заради контузия. Българският национал влезе като резерва в 60-ата минута при домакинската победа с 4:2 над Гройтер Фюрт. След нея Дармщат е трети в класирането с 25 точки.

Два гола за "лилиите" отбеляза Фрейзър Хорнби, а по веднъж се разписаха Исак Лидберг и Мервей Папела. Попаденията за Гройтер Фюрт вкара Ноел Фоткю.

Дармщат вкара общо 13 гола в последните си 4 мача във всички турнири и има четвъртата най-добра атака във Втора Бундеслига. Гройтер Фюрт не можа да се отдалечи от дъното и заема 15-а позиция с едва 13 точки.

Водачът Шалке 04 направи 0:0 като гост на Пройсен (Мюнстер), въпреки че игра с човек повече почти цяло второ полувреме. Лидерът Падерборн отстъпи у дома с 0:2 на Хановер 96, който вече е 4-ти. Фортуна (Дюселдорф) пък взе глътка въздух след драматична победа с 2:1 срещу Магдебург.

Снимки: Gettyimages