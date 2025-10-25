Популярни
Шалке 04 окупира върха с победа срещу отбора на Нюрнбергер

  • 25 окт 2025 | 03:31
  • 48
  • 0
Шалке 04 победи с 1:0 гостуващия Дармщат и излезе начело в класирането на Втора Бундеслига. "Кралскосините" стигнаха до успеха с попадение на Муса Сила още в 9-ата минута и събраха 24 точки, измествайки Елверсберг на Лукас Петков.

Фабиан Нюрнбергер не игра за гостите, защото продължава да се възстановява от контузия. Отборът на българския национал е в серия от три мача без победа и заема 5-о място в класирането с 18 точки.

Със същия актив е и шестият Карлсруе, който разгроми с 4:1 като гост Гройтер Фюрт. С две попадения за Карлсруе се отличи Марвин Ваницек.

Днес Елверсберг гостува на Арминия (Билефелд) и при победа ще се върне на върха в таблицата.

Снимки: Imago

