Паскалев и Сараево се разделят

Българският футболист Мартин Паскалев разтрогва договора с клубния си отбор Сараево, научи Sportal.bg.

Българинът е в босненския тим от началото на настоящата 2025 г., като през пролетния дял на миналия сезон бе активна част от тима и редовно вземаше участие в срещите на сараевци.

През есента обаче след треньорска рокада и смяна на клубното ръководство Паскалев се превърна в твърда резерва и се появи в игра за последно в домакинството срещу Вележ (Мостар) на 20-и септември. Оттогава той неизменно седеше на пейката, като дори при последния мач на Сараево във визитата на Зрински (Мостар) бе извън групата.

Мартин Паскалев отново не помириса терен

След разтрогването на договора 24-годишният защитник ще продължи като свободен агент до намирането на нов клуб.