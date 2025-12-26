Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФК Сараево
  3. Паскалев и Сараево се разделят

Паскалев и Сараево се разделят

  • 26 дек 2025 | 22:34
  • 1311
  • 1
Паскалев и Сараево се разделят

Българският футболист Мартин Паскалев разтрогва договора с клубния си отбор Сараево, научи Sportal.bg.

Българинът е в босненския тим от началото на настоящата 2025 г., като през пролетния дял на миналия сезон бе активна част от тима и редовно вземаше участие в срещите на сараевци.

През есента обаче след треньорска рокада и смяна на клубното ръководство Паскалев се превърна в твърда резерва и се появи в игра за последно в домакинството срещу Вележ (Мостар) на 20-и септември. Оттогава той неизменно седеше на пейката, като дори при последния мач на Сараево във визитата на Зрински (Мостар) бе извън групата.

Мартин Паскалев отново не помириса терен
Мартин Паскалев отново не помириса терен

След разтрогването на договора 24-годишният защитник ще продължи като свободен агент до намирането на нов клуб.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сантандер дири заместник на Андреев

Сантандер дири заместник на Андреев

  • 26 дек 2025 | 18:17
  • 9404
  • 17
Цветомир Найденов си припомни времето в областната група: И там има корумпета

Цветомир Найденов си припомни времето в областната група: И там има корумпета

  • 26 дек 2025 | 17:55
  • 2996
  • 14
Силен трансфер за Рилски спортист

Силен трансфер за Рилски спортист

  • 26 дек 2025 | 16:49
  • 3329
  • 2
Фратрия се раздели с важен кадър

Фратрия се раздели с важен кадър

  • 26 дек 2025 | 15:31
  • 2111
  • 3
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 13860
  • 26
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 8960
  • 61
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

Ман Юнайтед спечели срещу Нюкасъл на "Бокинг Дей" и без Бруно, Аморим най-сетне се пречупи

  • 26 дек 2025 | 23:58
  • 8879
  • 49
Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

Легенда на Левски: На "Герена" се работи правилно, шансът за титлата е голям

  • 26 дек 2025 | 20:47
  • 7382
  • 20
Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 13860
  • 26
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) загубиха финала за Суперкупата на Русия

  • 26 дек 2025 | 21:01
  • 11369
  • 10
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 8960
  • 61
Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

Олимпиакос пропиля преднина от 20 точки при завръщането на Везенков, но някак оцеля след късна драма в Болоня

  • 26 дек 2025 | 23:40
  • 4298
  • 0