Тактически урок от Славия, как "белите" пречупиха Левски и защо се разпадна "синята" преса

Бившият футболист на Левски и Славия Нико Петров направи детайлен тактически разбор на мача в "Овча купел", завършил с изненадваща, но напълно заслужена победа за „белите“. Според него срещата е показала дълбоки структурни проблеми в играта на Левски и отлично подготвен план от страна на Славия.

Нико Петров посочва, че ключът към успеха на Славия е бил в неутрализирането на изнасянето на топката на "сините" и конкретиката в движението на футболистите на Славия. В анлиза са отчетени два основни проблема - единият е, че двамата играчи на Левски в предни позиции или не могат, или не знаят как да пресират правилно, а от другата страна - отличните изяви в двубоя на Балов с и без топка в краката.

Разликата в този мач дойде в дисциплината, организацията и надиграването в детайлите. „Белите“ имаха план и го изпълниха прецизно, а "сините“ имаха идея, но не знаеха как да я реализират.