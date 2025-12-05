Веласкес дава пресконференция преди сблъсъка със Спартак (Варна)

Слушай на живо: Спартак (Варна) - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Спартак (Варна) от 19-ия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в петък, 5 декември, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Днешната тренировка стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите. Тренировката в събота, 6 декември, започва в 10:30 ч. и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Двубоят със Спартак (Варна) е в неделя, 7 декември, от 17:00 часа на "Коритото" в морската столица.