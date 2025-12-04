Популярни
Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  4 дек 2025
  • 3661
  • 2

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов бе в приповдигнато настроение след победата на “белите” над Левски. Босът на клуба припомни на феновете, че доскоро са били недоволни от представянето на тима.

“Днес Славия преподаваше, Левски си записваше. Ратко преподаваше, Веласкес пишеше. Славия играе за себе си, Славия играе за тази публика. Не пишете глупости. Докъдето си иска може да стигне Славия. В петия кръг имахме една точка. Сега натупахме добър актив. Отборът започна да играе истински футбол. От сега нататък ще виждате Славия в този вид и искам да поздравя публиката. Дано са си извадили заключения. Преди един-два месеца врещяха като заклани “Заги-Заги-Маги”. Един път щеше да ме ковне там. Да заповядат сега нещо да кажат. Баба ми казваше: “и тате може, и бате може, ама козата си сака пръч”. Не казвам, че Ратко е пръч, но е човек, който разбира от футбол”, каза Стефанов.

