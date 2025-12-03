Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Поляци отново идват за Марин Петков

Поляци отново идват за Марин Петков

  • 3 дек 2025 | 09:29
  • 1079
  • 2

Срещата между Славия и Левски в четвъртък ще бъде решаваща за доста играчи на двата тима. Един от тях е Марин Петков, тъй като той отново ще бъде наблюдаван от Ракув, информира “Мач Телеграф”.

Спечелете 65-инчов 4K Ultra HD телевизор с най-старото столично дерби
Спечелете 65-инчов 4K Ultra HD телевизор с най-старото столично дерби

Полският тим проявяваше сериозен интерес през лятото към него и дори се смяташе, че е постигната договорка между двата тима, но сделката в крайна сметка пропадна. Артур Платек обаче бе категоричен, че ще продължи да следи какво се случва с Марин.

Срещата на стадион „Александър Шаламанов" ще бъде наблюдавана още от представители на тимове от Турция, Нидерландия и Италия.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 2971
  • 3
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 4544
  • 29
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 2183
  • 2
Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

Христо Иванов получи шанс, но Железничар се провали за Купата на Сърбия

  • 3 дек 2025 | 03:21
  • 1223
  • 0
Мартин Паскалев отново не помириса терен

Мартин Паскалев отново не помириса терен

  • 3 дек 2025 | 03:00
  • 842
  • 0
Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

Краев и Апоел (Тел Авив) загубиха от пряк конкурент

  • 3 дек 2025 | 02:29
  • 712
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 4544
  • 29
Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

Септември срещу ЦСКА 1948 и Фурие срещу Диало! Различни позиции, но една цел - победата

  • 3 дек 2025 | 07:40
  • 2183
  • 2
Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

Берое и Урибе ще опитат да вземат нещо от Черно море

  • 3 дек 2025 | 08:26
  • 2971
  • 3
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 2807
  • 5
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 42019
  • 367
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 41643
  • 25