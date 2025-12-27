Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) също подкрепи идеята на Лудогорец

Спартак (Варна) също подкрепи идеята на Лудогорец

  • 27 дек 2025 | 11:58
  • 356
  • 0

Спартак (Варна) също излезе с официална позиция, с която подкрепи идеята на Лудогорец за работна среща между отборите от елита, БФС и БПФЛ. Преди дни “орлите” излязоха с подобно предложение, което беше подкрепено от Монтана и Ботев (Пловдив).

Шанс за млад вратар на Спартак (Варна)
Шанс за млад вратар на Спартак (Варна)

Ето какво пишат от Спартак:

Спартак (Варна) се присъединява към призива на Лудогорец и Ботев (Пловдив) за свикване на работна среща между клубовете от Първа лига, Българския футболен съюз (БФС) и Българската професионална футболна лига (БПФЛ) преди подновяването на сезона.

Подчертаваме, че подобен диалог би бил полезен за навременно обсъждане на текущи въпроси, свързани с организацията на мачовете, условията за провеждане и календара, с цел по-добър футболен продукт за публиката. Спартак изразява готовност за конструктивен разговор и благодари на БФС и БПФЛ за усилията по подготовката на пролетния дял.

