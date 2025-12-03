Куршума се доближава до любимци на "синята" публика

Евертон Бала, който се разписа при победата на Левски със 7:0 над Септември, вече има 7 гола на сметката си. Той отбеляза скромно успеха и попадението си.

„Продължаваме. +3 +1″, написа бразилецът в Инстаграм.

Крилото вече има 15 гола с екипа на Левски и е доста близо до двама свои сънародници, които бяха големи любимци на феновете на тима. Жоазиньо има 16 попадения за „сините“ във всички турнири, а Уелтон с едно повече – 17. Още този сезон Куршума може да задмине тези постижения, ако продължава да бележи.