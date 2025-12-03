Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Куршума се доближава до любимци на "синята" публика

Куршума се доближава до любимци на "синята" публика

  • 3 дек 2025 | 09:50
  • 375
  • 1

Евертон Бала, който се разписа при победата на Левски със 7:0 над Септември, вече има 7 гола на сметката си. Той отбеляза скромно успеха и попадението си.

„Продължаваме. +3 +1″, написа бразилецът в Инстаграм.

Крилото вече има 15 гола с екипа на Левски и е доста близо до двама свои сънародници, които бяха големи любимци на феновете на тима. Жоазиньо има 16 попадения за „сините“ във всички турнири, а Уелтон с едно повече – 17. Още този сезон Куршума може да задмине тези постижения, ако продължава да бележи.

