Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

  • 4 дек 2025 | 20:10
  • 538
  • 0

Бранителят на Славия Мартин Георгиев говори след победата на своя тим над Левски. “Белите” се наложиха с 2:0 като домакини и продължиха с добрата си серия.

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

“Искам да благодаря за себераздаването, за усилията, за целия труд, който полагаме. Искам да поздравя всеки един, емоцията е голяма. Това е най-голямото дерби. Някой ще кажат, че Левски - ЦСКА е най-голямото, но това е. Това са най-старите столични клуба.

Мисля, че 70-80% са юноши и този мач носи голям наряд. Този успех е три точки, но за мен е с по-голяма цена.

Всички сме задружни и сме заедно. Не ни интересува Левски с колко промени е бил, това е дерби и е важно да се спечели. Много съм щастлив.

И ние като футболисти искаме да триумфираме с Купата. Има още мачове обаче. Дано продължим напред. Сега трябва да починем и да се концентрираме за следващия мач. Това е едно семейство в съблекалнята, всеки си помага”, заяви Георгиев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Сините" фенове подкрепиха Боби Михайлов и Любо Пенев

"Сините" фенове подкрепиха Боби Михайлов и Любо Пенев

  • 4 дек 2025 | 19:37
  • 1584
  • 0
Витоша (Бистрица) стана шампион на Югозападна България при ветераните

Витоша (Бистрица) стана шампион на Югозападна България при ветераните

  • 4 дек 2025 | 18:36
  • 1002
  • 0
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 114827
  • 458
В дубъла на Септември (София) наредиха всичко за подготовката

В дубъла на Септември (София) наредиха всичко за подготовката

  • 4 дек 2025 | 17:59
  • 426
  • 0
Росен Крумов: Не ни надиграха, загубихме поне десет точки

Росен Крумов: Не ни надиграха, загубихме поне десет точки

  • 4 дек 2025 | 17:55
  • 748
  • 0
Тодор Симов: Заслужихме трите точки

Тодор Симов: Заслужихме трите точки

  • 4 дек 2025 | 17:54
  • 1073
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 114827
  • 458
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 3218
  • 5
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 3484
  • 2
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 44053
  • 24
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 39279
  • 56
Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 510
  • 0