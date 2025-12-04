Мартин Георгиев: Емоцията е голяма, това е най-голямото дерби в България!

Бранителят на Славия Мартин Георгиев говори след победата на своя тим над Левски. “Белите” се наложиха с 2:0 като домакини и продължиха с добрата си серия.
Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"
“Искам да благодаря за себераздаването, за усилията, за целия труд, който полагаме. Искам да поздравя всеки един, емоцията е голяма. Това е най-голямото дерби. Някой ще кажат, че Левски - ЦСКА е най-голямото, но това е. Това са най-старите столични клуба.
Мисля, че 70-80% са юноши и този мач носи голям наряд. Този успех е три точки, но за мен е с по-голяма цена.
Всички сме задружни и сме заедно. Не ни интересува Левски с колко промени е бил, това е дерби и е важно да се спечели. Много съм щастлив.
И ние като футболисти искаме да триумфираме с Купата. Има още мачове обаче. Дано продължим напред. Сега трябва да починем и да се концентрираме за следващия мач. Това е едно семейство в съблекалнята, всеки си помага”, заяви Георгиев.