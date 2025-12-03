Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито срещу Левски

Мис България 2025 Симона Бакърджиева, която е волейболистка на Славия, призова феновете на "белите" за подкрепа в предстоящия сблъсък срещу Левски. Най-старото столично дерби е в четвъртък (4 декември) от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

"Фенове на Славия, елате утре да подкрепите отбора в най-старото столично дерби, а именно срещу Левски!", заяви Бакърджиева, която спечели короната за красота сред 30 претендентки.