Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито срещу Левски

Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито срещу Левски

  • 3 дек 2025 | 14:00
  • 696
  • 0
Мис България призова феновете на Славия за подкрепа в дербито срещу Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Славия - Левски

Мис България 2025 Симона Бакърджиева, която е волейболистка на Славия, призова феновете на "белите" за подкрепа в предстоящия сблъсък срещу Левски. Най-старото столично дерби е в четвъртък (4 декември) от 18:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

Волейболистка на Славия е новата Мис България
Волейболистка на Славия е новата Мис България

"Фенове на Славия, елате утре да подкрепите отбора в най-старото столично дерби, а именно срещу Левски!", заяви Бакърджиева, която спечели короната за красота сред 30 претендентки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

Бойко Величков: ЦСКА прави нещата по начин, по който да доближи клуба до европейските стандарти

  • 3 дек 2025 | 13:43
  • 2007
  • 2
Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

  • 3 дек 2025 | 13:35
  • 634
  • 1
Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 3 дек 2025 | 13:33
  • 678
  • 0
Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

Стефан Ангелов: Закономерно представяне на Етър II

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 255
  • 0
ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

ЦСКА без Жордао и Брахими срещу Локо (Пд)

  • 3 дек 2025 | 13:24
  • 2039
  • 1
Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

Левски тренира в пълен състав, Карл Фабиен и Ради Кирилов са готови за игра

  • 3 дек 2025 | 13:10
  • 1060
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

ЦСКА 1948 ще зимува на подиума след успех над Септември

  • 3 дек 2025 | 14:22
  • 8079
  • 12
11-те на Берое и Черно море

11-те на Берое и Черно море

  • 3 дек 2025 | 14:19
  • 1885
  • 1
Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

Ще продължи ли победната серия на ЦСКА и срещу разколебания Локомотив (Пд)?

  • 3 дек 2025 | 08:00
  • 10959
  • 48
Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

Левски с нова цел за подсилването на атаката си - "сините" преговарят със звезда на Спартак (Варна)

  • 3 дек 2025 | 09:24
  • 12934
  • 19
Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

Новият магазин на ЦСКА официално отвори врати

  • 3 дек 2025 | 12:15
  • 7534
  • 33
Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 49387
  • 371